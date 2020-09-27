Объяснен «ужаснувший» Украину выбор Лукашенко

Пушков подчеркнул, что такой поступок расценил бы как безумство.

В Белоруссии с 9 августа, дня выборов президента, продолжаются массовые протесты. Десятки тысяч людей выходят на улицы городов, считая, что результаты выборов были сфальсифицированы.