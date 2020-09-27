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Пушков оценил «ужаснувший» Украину выбор Лукашенко

News.ru
59 минут назад
Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о сближении Белоруссии и России. Дипломат 25 сентября заявил, что на Украине заметили «зашкаливающие риски» в выборе президента Александра Лукашенко, который решил укрепить сотрудничество с Москвой.
Объяснен «ужаснувший» Украину выбор Лукашенко
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Какой ужас, Лукашенко выбрал Россию и Путина! Неужто Кулеба ждал, что он выберет Киев в качестве своей опоры? — задался вопросом сенатор в Twitter.
Пушков подчеркнул, что такой поступок расценил бы как безумство.
У Киева ни денег, ни влияния, а решения за него принимают в США, — пояснил политик.
В Белоруссии с 9 августа, дня выборов президента, продолжаются массовые протесты. Десятки тысяч людей выходят на улицы городов, считая, что результаты выборов были сфальсифицированы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил: кризис в стране решится путём цивилизованного диалога. По его словам, будущее Белоруссии решит её народ, в том числе в рамках уже начатого процесса конституционной реформы. Дипломат также отметил, что в настоящее время ввергнуть республику в хаос пытаются некоторые страны из числа соседей.
Политика,В мире,СНГ,Владимир Макей,Алексей Пушков,Александр Лукашенко,Совет Федерации,МИД,Москва,Россия,Беларусь,Украина,
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