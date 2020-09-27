Объяснен «ужаснувший» Украину выбор Лукашенко

Какой ужас, Лукашенко выбрал Россию и Путина! Неужто Кулеба ждал, что он выберет Киев в качестве своей опоры? — задался вопросом сенатор в Twitter.
Пушков подчеркнул, что такой поступок расценил бы как безумство.
У Киева ни денег, ни влияния, а решения за него принимают в США, — пояснил политик.
В Белоруссии с 9 августа, дня выборов президента, продолжаются массовые протесты. Десятки тысяч людей выходят на улицы городов, считая, что результаты выборов были сфальсифицированы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил: кризис в стране решится путём цивилизованного диалога. По его словам, будущее Белоруссии решит её народ, в том числе в рамках уже начатого процесса конституционной реформы. Дипломат также отметил, что в настоящее время ввергнуть республику в хаос пытаются некоторые страны из числа соседей.