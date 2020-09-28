Путин соберет президиум Госсовета

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник расширенное заседание президиума Госсовета, посвященное нацпроектам. Как ранее сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , совещание пройдет в режиме видеоконференции.

24 сентября на встрече с избранными руководителями субъектов РФ Путин сообщил, что обсудит с главами регионов на заседании президиума Госсовета планы по реализации нацпроектов. Президент пояснил, что особенно важно узнать мнение субъектов РФ, поскольку основной массив мероприятий воплощается в жизнь именно на местах, и сейчас объективно потребуется гибкий подход к планированию сроков, расстановке финансовых, ресурсных приоритетов. При этом глава государства подчеркивал, что суть, смысл и ключевые ориентиры и задачи национальных проектов остаются неизменными. Путин отмечал, что речь прежде всего о повышении качества жизни граждан, семей, о развитии здравоохранения и образования, создании достойных условий труда, комфортной, безопасной среды — экологической, городской, жилищной.

Корректировка нацпроектов

Заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам в предыдущий раз прошло в середине июля. Тогда президент призвал скорректировать паспорта двенадцати национальных проектов и Комплексного плана развития магистральной инфраструктуры с учетом накопленного опыта и уроков последних месяцев. Заседание, а также Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" пролонгировали действие проектов с 2024 до 2030 года. Правительству было поручено закончить работу по соответствию паспортов новым целям до 30 октября и представить их на рассмотрение Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Количество проектов при этом должно вырасти до четырнадцати: новым должен стать проект по внутреннему туризму, кураторство над которым должен взять вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2021-2023 гг, финансирование национальных проектов в 2021 году составит более 2,2 трлн рублей, всего за трехлетний период 2021-2023 гг. объем финансирования превысит 7.6 трлн рублей. При этом по отдельным проектам ожидается сокращение финансирования по сравнению с первоначальной версией паспортов, по другим ожидается сохранения объемов госфинансирования или их увеличение. Так, национальные проекты "Цифровая экономика" и "Международная кооперация и экспорт" может ожидать сокращение финансирования, но если экспортный нацпроект при этом сохранит только три федеральных проекта из первоначальных пяти (каждый из федеральных проектов отвечает за определенное направление развития), то "Цифровая экономика" пополнится новым федеральным проектом "Искусственный интеллект".

Согласно пояснительной записке к бюджету, нацпроект "Наука" может сохранить ранее предусмотренные бюджетные ассигнования на предстоящую трехлетку, нацпроекты "Безопасные и качественные дороги", "Образование" и "Здравоохранение" получат большее финансирование, чем планировалось изначально.