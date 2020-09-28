Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Пушков оценил реакцию Лукашенко на призыв Макрона уйти в отставку

News.ruиещё 9
26 минут назад
Выпад президента Белоруссии Александра Лукашенко в ответ на заявление Макрона о том, что белорусский лидер должен уйти в отставку, выглядит неуместным. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. По его словам, Лукашенко по всей видимости забыл, что протестное движение жёлтых жилетов во Франции никогда не угрожало президентству Макрона.
В России оценили ответ Лукашенко на призыв Макрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В Белоруссии ситуация иная. Но самое важное состоит в другом. Логика Макрона понятна: через призыв к отставке Лукашенко напомнить о ведущей роли Франции в ЕС и слегка потеснить Германию в этом вопросе, — написал он в своём Telegram-канале.
По мнению Пушкова, гораздо труднее понять логику Минска на продолжение «многовекторной» внешней политики, в то время как «с Запада в адрес Лукашенко звучит лишь одно: «Нет, нет и нет».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что главе Белоруссии Александру Лукашенко следует уйти в отставку. По его словам, в настоящее время в стране наблюдается кризис власти. Политик выразил своё восхищение мужеством белорусов, которые осознают, какому риску себя подвергают, но еженедельно выходят на протестные акции. По его мнению, особенного уважения заслуживают женщины — участницы протестов.
В свою очередь Лукашенко назвал своего французского коллегу незрелым политиком и заявил, что он должен был уйти в отставку ещё два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить «жёлтые жилеты», писал NEWS.ru.
Политика,В мире,СНГ,Эммануэль Макрон,Алексей Пушков,Александр Лукашенко,ЕС,Беларусь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители