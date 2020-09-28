В России оценили ответ Лукашенко на призыв Макрона

По мнению Пушкова, гораздо труднее понять логику Минска на продолжение «многовекторной» внешней политики, в то время как «с Запада в адрес Лукашенко звучит лишь одно: «Нет, нет и нет».

В свою очередь Лукашенко назвал своего французского коллегу незрелым политиком и заявил, что он должен был уйти в отставку ещё два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить «жёлтые жилеты», писал NEWS.ru.