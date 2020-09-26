Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Путин поздравил Максакову с юбилеем 

News.ru и ещё 8 1 час назад
Путин поздравил Максакову с юбилеем
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Людмилу Максакову. Соответствующая телеграмма представлена на сайте Кремля.

Вы посвятили свою жизнь актёрской профессии, знаменитому Вахтанговскому театру, на сцене которого ярко раскрылся Ваш самобытный, многогранный талант, — отметил глава государства.

Кроме того, президент подчеркнул, что зрители любят работы Максаковой в кинематографе.
В субботу, 26 сентября, Людмила Максакова отмечает своё 80-летие. На счету актрисы более 50 ролей в театре, а её фильмография включает более 40 работ.
Ранее NEWS.ru писал, что 65 лет исполнилось российскому актёру Александру Баширову. За его плечами более сотни работ в кино, где зачастую ему доставались эпизодические или короткие роли людей с вызывающим поведением. Однако благодаря своей харизме даже такие роли Александр делал запоминающимися.
Видео дня. В Китае горит завод Huawei
News.ru: последние новости
Политолог Соловей рассказал, как называют Путина в Кремле Политолог Соловей рассказал, как называют Путина в Кремле Захарова отреагировала на блокировку российских аккаунтов в Facebook Захарова отреагировала на блокировку российских аккаунтов в Facebook Навальный останется в Германии до полного восстановления Навальный останется в Германии до полного восстановления
Политика , Другое , Людмила Максакова , Александр Баширов , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Охренела совсем»: россияне обрушились на Малышеву
«Охренела совсем»: россияне обрушились на Малышеву
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Вассерман: «Не хочу, чтоб Путин стоял в одном ряду с…
Вассерман: «Не хочу, чтоб Путин стоял в одном ряду с…
Скандальный фильм вызвал возмущение украинцев
Скандальный фильм вызвал возмущение украинцев
Видео
Кадыров показал жим штанги лежа и попал на видео
02:43
Кадыров показал жим штанги лежа и попал на видео
Момент крушения Ан-26 попал на видео
00:19
Момент крушения Ан-26 попал на видео
Грабитель магазина застрял в дверях и попал на видео
00:10
Грабитель магазина застрял в дверях и попал на видео
В московском вузе рухнул лифт со студентами
00:05
В московском вузе рухнул лифт со студентами
Происшествия
Опубликовано видео последствий крушения самолета на Украине
00:14
Опубликовано видео последствий крушения самолета на Украине
Российский пилот предположил причину крушения Ан-26
00:28
Российский пилот предположил причину крушения Ан-26
Происшествия
Неизвестные устроили в Париже резню
00:45
Неизвестные устроили в Париже резню
Происшествия В мире
Последние секунды полета Ан-26 под Харьковом попали на видео
00:19
Последние секунды полета Ан-26 под Харьковом попали на видео
В мире Происшествия
Названо «обнуляющее» Америку российское супероружие
01:14
Названо «обнуляющее» Америку российское супероружие
Армия
Прыгали в полете: трагедия под Харьковом
00:50
Прыгали в полете: трагедия под Харьковом
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение