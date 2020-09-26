Путин поздравил Максакову с юбилеем 

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Вы посвятили свою жизнь актёрской профессии, знаменитому Вахтанговскому театру, на сцене которого ярко раскрылся Ваш самобытный, многогранный талант, — отметил глава государства.

Кроме того, президент подчеркнул, что зрители любят работы Максаковой в кинематографе.

В субботу, 26 сентября, Людмила Максакова отмечает своё 80-летие. На счету актрисы более 50 ролей в театре, а её фильмография включает более 40 работ.