Абэ указал главную помеху для заключения договора с РФ

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«Мы подошли максимально близко», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Никкэй».

Абэ рассказал, как на встрече в Нагато в 2016 году почувствовал, что у российского лидера есть реальная готовность решить эту проблему.

Экс-глава правительства Японии считает, что заключить мирный договор помешали внешние факторы. В частности, он указал на «обострение отношений между Россией и США».