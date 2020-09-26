Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Абэ указал главную помеху для заключения мирного договора с Россией

Деловая газета "Взгляд"иещё 13
1 час назад
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что Москва и Токио максимально приблизились к заключению мирного договора в 2018 году, когда он встречался в Сингапуре с президентом России Владимиром Путиным.
Абэ указал главную помеху для заключения договора с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы подошли максимально близко», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Никкэй».
Абэ рассказал, как на встрече в Нагато в 2016 году почувствовал, что у российского лидера есть реальная готовность решить эту проблему.
Экс-глава правительства Японии считает, что заключить мирный договор помешали внешние факторы. В частности, он указал на «обострение отношений между Россией и США».
В зависимости от того, каким бы оказалось соглашение с Россией, Абэ был готов провести досрочные выборы, чтобы народ Японии мог выразить свое отношение к его работе.
Политика,В мире,Синдзо Абэ,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,Япония,Сингапур,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители