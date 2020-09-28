Трубы «СП-2» станут подводным надгробием «дружбе» ФРГ и РФ?

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что достройка газопровода из РФ является «делом чести» для Германии. Но против проекта выступают «зеленые» и множество других политических сил в ФРГ, считающих достройку «аморальной» из-за отравления Навального. Неужели госпожа Меркель согласится покинуть свой пост с «памятником» в виде брошенных труб (а с ними — и особых Германии с Россией) за плечами?

В воскресном выпуске «Франкфуртер альгемайне» обозреватель издания Бертольд Келер поднял вопрос о том, что в действительности экспорт немецких товаров не должен приравниваться к экспорту немецких политических ценностей. Другими словами, в реальном мире бизнес ведётся в том числе и с теми, кто не является «безупречными демократами». В обязанности «производителей оборудования и катков», пишет Келер, не входит «продажа своим клиентам строительных планов немецкого правового государства».

Далеко не все в Германии разделяют подобную точку зрения, особенно в свете последних событий. История с отравлением Навального подняла вопрос о новых санкциях в отношении России, в том числе затрагивающих и «Северный поток — 2». Правительство Германии и канцлер Ангела Меркель оказались под огнем критики как внутри страны, так и со стороны соседей по Евросоюзу , призывающих немцев отказаться от проекта. Поскольку этот шаг не только пошатнет позиции «Газпрома» , но и негативно скажется на всей российской экономике. Напомним, что Вашингтон уже давно требует от Германии отказаться от идеи достроить этот газопровод, используя для давления на несговорчивую канцлерин угрозу введения экстерриториальных санкций в отношении немецкого порта Засниц, которые могут его полностью обанкротить.

Тем не менее вице-канцлер Германии Олаф Шольц явно придерживается позиции, весьма схожей с мнением обозревателя «Франкфуртер альгемайне». В свежем интервью немецкому изданию «Аугсбургер альгемайне» он дал жесткую отповедь сторонникам приостановки строительства второй очереди газопровода. Вице-канцлер подчеркнул, что это — не государственный, а исключительно частный бизнес-проект, участницами которого, наряду с Газпромом, являются многочисленные западноевропейские компании. И многие из тех, кто сейчас яростно критикует правительство Германии за поддержку «Северного потока — 2», вообще-то тоже являются потребителями российского газа, причём не в меньших объемах, чем ФРГ. Вице-канцлер также сделал акцент на том, что поставки газа в Германию являются диверсифицированными. То есть у Германии есть и другие источники энергии, и политически страна не будет зависеть от России, подающей в ФРГ газ по этому трубопроводу.

Напомним, что основные официально озвученные претензии со стороны Вашингтона к «Северному потоку — 2» заключаются как раз в том, что этот газопровод якобы усилит возникшую еще при СССР и многие годы никому не мешавшую «зависимость» Европы от российского газа. В минувший понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью немецкой «Bild», что Вашингтон в данный момент занят созданием коалиции, целью которой является полный и окончательный отказ от завершения строительства второй очереди газопровода «Северный поток». Собственно, речь идёт об оставшихся незавершенными 160 километрах трубопровода, которые ещё необходимо проложить по дну Балтийского моря.

Во вторник Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев уже объявила, что не планирует страховые возмещения для судов, так или иначе задействованных в строительстве «Северного потока — 2». Причина: экстерриториальное действие закона «О противодействии противникам США посредством санкций». В дополнение к предусмотренным этим законом санкциям против страховщиков газопровода будут действовать и меры «Закона о защите европейской энергетической безопасности». Под угрозой этих санкций оказывается любая страховая компания, в том числе и российская, которая рискнет застраховать строителей газопровода. Выступая на пресс-конференции в Берлине, глава МИД ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что правительство Германии не считает подобные санкции США, имеющие экстерриториальный характер, «соответствующими международному праву».

До сих пор немцам удавалось при любых своих правительствах разделять бизнес и политику, несмотря на продолжающееся десятилетиями давление Вашингтона. В США же уже давно решили, что любой бизнес европейцев с Россией ослабляет единство Запада. До истории с Навальным Меркель довольно ловко лавировала в мутных водах внешне-и внутриполитической дискуссии на тему дальнейшей судьбы «Северного потока — 2». Но, похоже, определяться придется.

На прошлой неделе в Бундестаге обсуждались сразу два проекта резолюции по «Северному потоку — 2». Фракция «зелёных» потребовала остановить строительство газопровода, поскольку он, по мнению парламентариев, «разделяет Европу и ослабляет ее стратегический внешнеполитической суверенитет», а также якобы является формой поддержки действиям Москвы на международной арене. В свою очередь представители фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) настаивали на том, что на фоне закрытия в Германии угольных и атомных электростанций именно сохранение «Северного потока — 2» является стратегически оправданным. К тому же газопровод можно рассматривать и как инструмент сохранения заинтересованности российской стороны в той или иной форме сотрудничества с Германией даже на фоне политических трений. В итоге ни одна из этих резолюций так и не была принята.

Позиция Меркель ранее была предельно четкой — проект носит исключительно экономический характер и поэтому не может служить разменной монетой в политических играх. Однако теперь Меркель уже не исключает возможности введения санкций в отношении России, в том числе касающихся и «Северного потока — 2». Что и говорить, ситуация для германского лидера выглядит малоприятной. Меркель покинет кресло федерального канцлера в 2021-м году и, безусловно, уйти с политической авансцены ей хотелось бы не на таком скандальном фоне и с навечно недостроенным газопроводом за миллиарды долларов (и исками на компенсацию убытков) за плечами.

В любом случае репутационные издержки будут высоки, поскольку угодить сразу всем в этом случае будет невозможно. В данной ситуации для Германии консолидированная позиция Евросоюза по Северному потоку-2 была бы предпочтительнее. Пока Берлин явно тянет время, ожидая, что страсти поулягутся. К тому же Меркель совершенно не хочется уступать напору Вашингтона, поскольку это будет расценено как серьезный внешнеполитический проигрыш Германии. Тем более, что у США в целом и у президента Трампа в частности сейчас катастрофически низкий уровень поддержки внутри Германии. Согласно данным последних опросов, всего 26% немцев положительно относятся к США и лишь 15% одобряют деятельность администрации президента Трампа.

Кто пострадает в случае окончательного отказа от ввода газопровода в эксплуатацию? В экономическом плане больше всех пострадают «Газпром», вложивший в проект около пяти миллиардов евро инвестиций. Но в накладе останутся и европейские компании-соинвесторы: германские Uniper и Wintershall Dea, британо-нидерландская Shell , французская Engie и австрийская OMV. Каждая из них в случае окончательного сворачивания проекта может потерять, по предварительным оценкам, около 950 миллионов евро. Также пострадают и граждане Евросоюза: исчезнет рынок рабочих мест, предусмотренных проектом «Северный поток — 2». Кроме того, остаётся непонятным и вопрос о том, что делать тогда с 1234 километрами труб? Ведь они уже проложены по дну Балтийского моря через территориальные воды Германии, России, Дании, Финляндии и Швеции. Такой памятник эпохе «особых отношений» России с Германией стоимостью 10 миллиардов евро — прямо скажем, не лучший финальный аккорд пятнадцатилетнего правления Ангелы Меркель.

Любопытно, что в комментариях к материалу «Die Welt», процитировавшей позицию Олафа Шольца о необходимости завершения строительства газопровода и введения его в эксплуатацию, большинство пользователей все-таки поддержали точку зрения вице-канцлера. В ряду этих откликов мнение пользователя Neunauge, который пишет, что «политика — это всегда в первую очередь корыстный интерес, поэтому всегда следует разделять мораль и экономику». Именно потому Шольц-де и прав в данной ситуации. «Соединенные Штаты шантажируют нас, чтобы отстаивать свои экономические интересы… Правильно выразился один американский дипломат, что у США нет друзей, а есть интересы», — вторит ему пользователь с ником Axel G. Эта мысль принадлежит на самом деле ещё крупнейшему британскому дипломату и государственному деятелю XIX столетия лорду Палмерстону, который считал, что «нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянны и вечны наши интересы».

И сейчас канцлеру Ангеле Меркель предстоит сделать непростой выбор и решить, что же все-таки в действительности больше в интересах Германии — завершить строительство газопровода или похоронить проект во имя санкций. Во втором случае вместе с трубами на дне морском останутся похоронены и «особые отношения» Германии с Россией.