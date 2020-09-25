Ранее заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил о невозможности на данном этапе вернуть Крым силовым путем. По его словам, для этого у Украины недостаточно материально-технического потенциала, а также роль играет человеческий фактор.

"Я рад, что в украинском истеблишменте нашли в себе силы признать очевидное: вернуть Крым — кишка тонка как в военном, так и идеологическом плане. И сейчас вот это буквально выдавленное из себя признание — это как постскриптум к изложению событий "Крымской весны", — сказал Бальбек РИА Новости.

Депутат отметил, что жители полуострова сделали правильны+й выбор и избавили себя от "идеологии официального Киева", а также избежали столкновений с "так называемыми украинскими патриотами".

"Сегодняшняя Украина — это та самая невеста, к которой не посватался ни один жених, осталась наедине с собой любимой, а теперь еще и призналась, что шансов заручиться чьей-то поддержкой уже нет, да и сама из себя представляет не самую лучшую кандидатуру", — добавил Бальбек.