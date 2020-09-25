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«Вернуть кишка тонка»: Бальбек ответил на заявление Украины о Крыме 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
«Вернуть Крым — кишка тонка »
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности вернуть Крым, заявил, что Киев нашел в себе силы признать: вернуть полуостров "кишка тонка".
Ранее заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил о невозможности на данном этапе вернуть Крым силовым путем. По его словам, для этого у Украины недостаточно материально-технического потенциала, а также роль играет человеческий фактор.

"Я рад, что в украинском истеблишменте нашли в себе силы признать очевидное: вернуть Крым — кишка тонка как в военном, так и идеологическом плане. И сейчас вот это буквально выдавленное из себя признание — это как постскриптум к изложению событий "Крымской весны", — сказал Бальбек РИА Новости.

Депутат отметил, что жители полуострова сделали правильны+й выбор и избавили себя от "идеологии официального Киева", а также избежали столкновений с "так называемыми украинскими патриотами".

"Сегодняшняя Украина — это та самая невеста, к которой не посватался ни один жених, осталась наедине с собой любимой, а теперь еще и призналась, что шансов заручиться чьей-то поддержкой уже нет, да и сама из себя представляет не самую лучшую кандидатуру", — добавил Бальбек.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Комментарии
Политика , Руслан Бальбек , ООН , Госдума , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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