Захарова оценила блокировку аккаунтов РФ в Facebook

Мария Захарова. Блокировка российских аккаунтов в социальной сети Facebook является элементом моделирования информационного пространства и вмешательством в дела страны, сообщила официальный представитель МИД России

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Facebook в четверг объявил о блокировке трех сетей аккаунтов из России в связи с нарушением ее "политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства". Посольство России в Вашингтоне обвинило Facebook в цензуре и призвало администрацию соцсети перестать уклоняться от обсуждения проблем с российскими властями.

"То, что действительно требует фокусировки, это те действия, которые предпринимает компания (Facebook. — Прим. ред.)

по зачистке информационного пространства, а это и есть зачистка. Можно называть цензурой, можно называть как угодно — но мы понимаем, о чем идет речь", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Как отметила представитель МИД, компания выступила с публичным заявлением о том, что администрация сервиса "обезвредила" три группы учетных записи из России. "Обезвредила. То есть уже создается, таким образом, ощущение, что есть некие агрессивные действия со стороны Российской Федерации в отношении Соединенных Штатов, общества, пользователей и так далее. И вот эта компания стоит на страже неких чуть ли не глобальных интересов нации, народа в преддверие важнейшего события — выборов президента США. Это и есть формирование общественного мнения", — пояснила Захарова

По ее словам, блокировка аккаунтов является "элементом формирования информационной повестки". "Если раньше под цензурой понимался только запрет некой информации на ее публикацию, то сегодня цензура пошла куда дальше, она стала не только и не столько элементом запрета, сколько моделированием информационного пространства. А теперь главный вопрос: моделирования какого пространства? Американского? Мне кажется, уже речь идет именно об элементах вмешательства в наши дела, потому что речь идет о блокировке наших информационных ресурсов", — заключила представитель МИД.

Пресс-служба Facebook 1 сентября сообщила об удалении группы из 13 аккаунтов и двух страниц за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства. Сообщается, что они были связаны с российским "Агентством интернет-исследований". Отмечается, что Facebook начал расследование в отношении деятельности этих аккаунтов на основании данных, предоставленных ФБР . Пресс-служба Twitter сообщила о блокировке пяти аккаунтов. Позже МИД РФ призвал Facebook и Twitter пересмотреть свою политику.

В июле официальный сайт телеканала "Царьград" сообщил, что принадлежащий американской Google видеосервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград". Позже в Google пояснили, что блокировка связана с "законом о санкциях и соблюдением правил торговли".

YouTube также заблокировал аккаунты информационных агентств Anna News и News Front и удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Также Google ограничил на территории РФ распространения на YouTube фильма Александра Рогаткина "Беслан".