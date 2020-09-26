Захарова раскритиковала Facebook «за вмешательство»

То, что действительно требует фокусировки, это те действия, которые предпринимает компания [Facebook] по зачистке информационного пространства, а это и есть зачистка. Можно называть цензурой, можно называть как угодно — но мы понимаем, о чём идёт речь, — подчеркнула Захарова в эфире телеканала «Россия 24».