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Захарова отреагировала на блокировку российских аккаунтов в Facebook 

News.ru и ещё 9 1 час назад
Захарова раскритиковала Facebook «за вмешательство»
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что блокировка российских аккаунтов в Facebook является элементом моделирования информационного пространства и вмешательством в дела страны.
Так дипломат отреагировала на блокировку трёх сетей аккаунтов из России, о которой 24 сентября объявила Facebook, сославшись на якобы нарушения её «политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства».

То, что действительно требует фокусировки, это те действия, которые предпринимает компания [Facebook] по зачистке информационного пространства, а это и есть зачистка. Можно называть цензурой, можно называть как угодно — но мы понимаем, о чём идёт речь, — подчеркнула Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что Facebook в заявлении о блокировке учётных записей из России употребила глагол «обезвредила», что подразумевает некие агрессивные действия со стороны РФ. Именно так формируется общественное мнение, указала дипломат. При этом блокировка аккаунтов теперь является элементом моделирования информационной повестки.

А теперь главный вопрос: моделирования какого пространства? Американского? Мне кажется, уже речь идёт именно об элементах вмешательства в наши дела, потому что речь идёт о блокировке наших информационных ресурсов, — отметила Захарова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководство компаний Google, Twitter и Facebook в ближайшем будущем могут вызвать в суд. Гендиректоров IT-гигантов недавно обязали явиться на слушания в комитет Сената Соединённых Штатов Америки по торговле, науке и транспорту. Мероприятие состоится 1 октября 2020 года. Представителям корпораций придётся отчитаться перед властями страны по 230-му разделу Закона о порядочности в коммуникациях (Communications Decency Act, CDA).
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Комментарии 29
Политика , Другое , Мария Захарова , МИД , Google
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