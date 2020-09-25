"Есть вопросы и в отношении вполне себе нормального самочувствия окружавших "отравленного" А. Навального людей в гостинице, в аэропорту и на борту самолета, которые по логике должны были бы серьезно пострадать. Однако этого не произошло, видимо, тоже по какому-то счастливому стечению обстоятельств. Словом, везде происходили удивительные вещи на грани фантастики", — говорится в сообщении российского дипведомства.