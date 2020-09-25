Читателей болгарского издания "Дневник" рассмешило заявление премьер-министра Бойко Борисова о "предупреждении" для президента России Владимира Путина

"Еще несколько лет назад я предупреждал президента Путина — через тогдашнего премьер-министра Медведева, который находился с визитом в нашей стране, — что я не допущу подобных вещей на территории Болгарии. У Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) и прокуратуры с этим все строго, и к каждому, кто попытается шпионить, мы применим надлежащие меры, четко прописанные в международном праве. У ДАНС и прокуратуры достаточно информации", — эти слова Бойко издание поместило в рубрику "Цитата дня".

Так глава правительства Болгарии прокомментировал высылку двух сотрудников российского торгового представительства, которых болгарские власти подозревают в шпионской деятельности.

"Не знаю, как он будет извиняться в следующий раз", — поделился один из читателей.

"Мне интересно: если завтра Меркель и Трамп захотят, чтобы мы приняли 50 тысяч албанских эмигрантов, как он отреагирует, хватит ли ему смелости им отказать", — задался вопросом другой.

"Ага, а Путин так испугался этого предупреждения, что аж заплакал…" — сыронизировали в комментариях.

"Коня куют, а жаба лапы подставляет", — вспомнил один из читателей народную поговорку.

"А Путин в курсе, что он предупрежден?" — спросили в комментариях.