В Костромской области у главы Повалихинского сельского поселения выиграла выборы уборщица Марина Удгодская, которая, по ее собственным заявлениям, была лишь "техническим" кандидатом, но на выборах получила 62% голосов избирателей и теперь готовится вступить в новую должность. Действующий глава администрации Николай Локтев сам попросил Марину принять участие в выборах, чтобы сымитировать конкуренцию на местных выборах. Если бы не его просьба, то Удгодская до сих пор мыла бы полы и вела собственное хозяйство. Но теперь с 1-го октября Марина Удгодская должна будет вступить на пост главы Повалихинского поселения.
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
Читайте также