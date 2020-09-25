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Уборщица выиграла выборы и попала на видео 

Вадим Дроздов 45 минут назад
В Костромской области у главы Повалихинского сельского поселения выиграла выборы уборщица Марина Удгодская, которая, по ее собственным заявлениям, была лишь "техническим" кандидатом, но на выборах получила 62% голосов избирателей и теперь готовится вступить в новую должность. Действующий глава администрации Николай Локтев сам попросил Марину принять участие в выборах, чтобы сымитировать конкуренцию на местных выборах. Если бы не его просьба, то Удгодская до сих пор мыла бы полы и вела собственное хозяйство. Но теперь с 1-го октября Марина Удгодская должна будет вступить на пост главы Повалихинского поселения.
Политика , Видео , Костромская Область
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