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Кремль прокомментировал возможное введение ограничений

Артём Кульша
11 минут назад
В настоящее время не идет речи о введении новых ограничений в России из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Он отметил определенный рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в стране и высказал мнение, что это должно побудить граждан больше заботиться о себе и своих близких.
Также официальный представитель Кремля выразил уверенность, что меры, которые ранее были приняты с целью мобилизации системы здравоохранения в стране, позволяют держаться на фоне проявлений пандемии в гораздо более контролируемом режиме. Он добавил, что, насколько ему известно, в настоящее время не идет речи о введении новых ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 32,2 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,1 миллиона человек.
Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Россия,
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