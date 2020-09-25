Он отметил определенный рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в стране и высказал мнение, что это должно побудить граждан больше заботиться о себе и своих близких.

Также официальный представитель Кремля выразил уверенность, что меры, которые ранее были приняты с целью мобилизации системы здравоохранения в стране, позволяют держаться на фоне проявлений пандемии в гораздо более контролируемом режиме. Он добавил, что, насколько ему известно, в настоящее время не идет речи о введении новых ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции.