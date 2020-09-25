Путин проведет встречу с президентом Киргизии 

Президент России Владимир Путин 28 сентября в Сочи проведет встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, они обсудят торговлю и углубление интеграции, сообщает пресс-служба Кремля.
"Особое внимание имеется в виду уделить сотрудничеству в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам углубления интеграционных связей на евразийском пространстве", — говорится в сообщении.
Добавляется, что президенты планируют рассмотреть актуальные вопросы дальнейшего развития российско-киргизского стратегического партнерства и союзничества.