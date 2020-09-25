Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Путин поздравил лидера Южной Кореи 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
Путин поздравил лидера Южной Кореи
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму корейскому коллеге Мун Чжэ Ину по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений, сообщили в пресс-службе Кремля.
Российский лидер отметил плодотворное сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, межпарламентский диалог и межрегиональную кооперацию.

"Реализуются масштабные совместные инвестиционные и промышленные проекты", — констатировал Путин.

Президент России уверен, что Москва и Сеул продолжат развивать взаимовыгодные партнерские связи, в том числе в интересах безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.
С сожалением Путин отметил, что пандемия коронавируса не позволяет провести Год взаимных обменов, приуроченный к юбилею дипотношений. Но Москва готова приступить к реализации программы Года по мере нормализации эпидемической обстановки.
Видео дня. Бузова рассказала, как мыла полы и сдавала бутылки
Российская Газета: последние новости
Лавров: ОЗХО продолжает "морочить голову" России Лавров: ОЗХО продолжает "морочить голову" России Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21 Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21 Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
Комментарии
Политика , Владимир Путин , Южная Корея
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве задержали банду обнальщиков
В Москве задержали банду обнальщиков
Оператор показал грудь ведущей в прямом эфире
Оператор показал грудь ведущей в прямом эфире
«Фсе. Это конец»: Русские шпроты «оккупировали» Латвию
«Фсе. Это конец»: Русские шпроты «оккупировали» Латвию
Шейнин выбежал из студии Первого канала
Шейнин выбежал из студии Первого канала
Видео
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
01:22
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
Армия Войска
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
00:21
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
Общество
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
00:49
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
Происшествия Криминал
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
02:21
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
Армия
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
01:42
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
Происшествия
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
01:08
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
Происшествия
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
00:14
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
Происшествия
Пуск ракеты подлодкой «Колпино» показали на видео
00:26
Пуск ракеты подлодкой «Колпино» показали на видео
Армия
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
00:54
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение