Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Совфеде ответили на идею ввести санкции против России из-за Навального 

РИА Новости 54 минуты назад
В Совете Федерации намерены предложить ответные персональные санкции против сенаторов США, предложивших принять закон с санкциями против России по делу Навального, и тех американских парламентариев, кто проголосует за этот закон в случае его принятия, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Я лично буду предлагать своим коллегам такой ответ, необходимо против тех сенаторов, кто предложил этот закон, и тех, кто проголосует за него, принять аналогичные персональные санкции", — сказал он РИА Новости.

Группа сенаторов США внесла законопроект о санкциях против РФ по делу Алексея Навального. Законопроект поддержали сенаторы Марко Рубио и Митт Ромни от Республиканской партии, а также Крис Кунс, Бен Кардин и Крис Ван Холлен от демократов.
Инициатива сенаторов США ввести санкции против России по делу Алексея Навального не вписывается ни в какие международные нормы и является "беспределом", заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Это не вписывается ни в какие нормы международного права. Человек жив-здоров, клиника не дала медицинского заключения о причинах его отравления, были лишь заявления политиков — и после этого санкции? Это беспредел", — заявил он.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Последние новости
Стали известны подробности гибели дочери Конкина Стали известны подробности гибели дочери Конкина Собянин попросил московские компании продлить удаленку Собянин попросил московские компании продлить удаленку Мясников назвал самые опасные народные средства Мясников назвал самые опасные народные средства
Комментарии 97
Политика , Видео , Крис Кунс , Владимир Джабаров , Алексей Навальный , Бен Кардин , Уиллард Ромни , Марко Рубио , МИД , Республиканская партия США , ОЗХО , Генпрокуратура РФ , Совет Федерации , СКР , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта причина гибели дочери Конкина
Раскрыта причина гибели дочери Конкина
Раскрыто тайное прозвище Путина
Раскрыто тайное прозвище Путина
Раскрыты зарплаты Скабеевой, Соловьева и Симоньян
Раскрыты зарплаты Скабеевой, Соловьева и Симоньян
Вассерман: «Не хочу, чтоб Путин стоял в одном ряду с…
Вассерман: «Не хочу, чтоб Путин стоял в одном ряду с…
Видео
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
00:49
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
Происшествия Криминал
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
02:21
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
Армия
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
01:42
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
Происшествия
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
01:08
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
Происшествия
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
00:14
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
Происшествия
Пуск ракеты подлодкой «Колпино» показали на видео
00:26
Пуск ракеты подлодкой «Колпино» показали на видео
Армия
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
00:54
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
Общество
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
01:41
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
Происшествия
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
01:33
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение