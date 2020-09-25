Горбачев: «Трамп ведет мир к хаосу»

По его словам, сейчас в мире развиваются военные технологии, создаётся новое оружие. Поэтому требуются усилия для того, чтобы твёрдо поставить ядерное разоружение в международную повестку дня.

«Администрация Трампа, выступающая за разрыв всех рамок ядерного разоружения, ведёт мир к стратегическому хаосу и неопределённому будущему», — написал первый президент СССР в статье для японской газеты Asahi.