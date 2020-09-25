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Михаил Горбачёв назвал политику США причиной хаоса в мире 

Говорит Москва и ещё 3 1 час назад
Горбачев: «Трамп ведет мир к хаосу»
Фото: РИА Новости
По его словам, сейчас в мире развиваются военные технологии, создаётся новое оружие. Поэтому требуются усилия для того, чтобы твёрдо поставить ядерное разоружение в международную повестку дня.

«Администрация Трампа, выступающая за разрыв всех рамок ядерного разоружения, ведёт мир к стратегическому хаосу и неопределённому будущему», — написал первый президент СССР в статье для японской газеты Asahi.

Горбачев также добавил, что конкуренция и политика, балансирующая на грани военного конфликта, должны уступить место сотрудничеству в экономической и гуманитарной областях.
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Политика , Михаил Горбачев , США
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