Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Госдуме оценили роль Украины в дестабилизации Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Зеленский делает всё по схеме Госдепа»
Фото: ТАСС
В случае непризнания Киевом легитимности президента Белоруссии Александра Лукашенко, Украина и Польша станут играть ведущую роль в дестабилизации ситуации в этой республике, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

«Если Киев официально заявил о том, что он не признает инаугурацию (Лукашенко), то сегодня Украина вместе с Польшей будут занимать ведущую роль в том, чтобы дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, и никакие совместные мероприятия [президент Украины Владимир] Зеленский уже не будет проводить», — сказал РИА «Новости» Водолацкий.

По его словам, «мнимая дружба» Лукашенко и Зеленского прошла, поскольку украинский лидер «окончательно и бесповоротно является несамостоятельным руководителем государства».

«А все, что он делает — это по той схеме, по той дорожной карте, которую ему рисуют представители Госдепа, которые на постоянной основе работают в Киеве», — добавил парламентарий.

В четверг Зеленский отменил свой визит в Белоруссию, об этом сообщило белорусское посольство на Украине. Также украинский президент заявлял, что если руководство Белоруссии не найдет возможность для диалога с народом, то это обернется для него крахом.
Напомним, в среду Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.
Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также Лукашенко не признали президентом республики в Германии, Польше, Эстонии, США и еще в ряде стран. МИДы Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию Лукашенко недостаточно легитимной.
Видео дня. В Сети снова заговорили о романе Пересильд и Абрамовича
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лавров рассказал, как ОЗХО «морочила голову» России по ситуации с Навальным Лавров рассказал, как ОЗХО «морочила голову» России по ситуации с Навальным Постпредство России при ОЗХО направило ноту представительству Германии по Навальному Постпредство России при ОЗХО направило ноту представительству Германии по Навальному Франция начала расследование утечки данных о разговоре Путина и Макрона Франция начала расследование утечки данных о разговоре Путина и Макрона
Комментарии 2
Политика , В мире , СНГ , Украина , Виктор Водолацкий , Александр Лукашенко , ЕС , Госдеп США , Госдума , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск ответил на отказ Запада признать Лукашенко
Минск ответил на отказ Запада признать Лукашенко
«России морочат голову»
«России морочат голову»
США советуют Украине принимать больше мигрантов
США советуют Украине принимать больше мигрантов
Адвокат сообщил о следах пыток на теле Тесака
Адвокат сообщил о следах пыток на теле Тесака
Видео
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
01:42
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
Происшествия
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
01:08
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
Происшествия
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
00:14
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
Происшествия
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
00:54
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
Общество
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
01:41
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
Происшествия
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
01:33
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
В мире Политика
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
00:16
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
В мире Происшествия
Волочкову наградили медалью «За добросовестный труд»
Волочкову наградили медалью «За добросовестный труд»
Шоу-бизнес
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
01:24
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение