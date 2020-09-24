«Тяжелое испытание»: Путин о возможности введения карантина 

Президент Владимир Путин заявил, что хотел бы избежать введения повторного карантина. По его словам, в России сейчас ситуация с коронавирусом получше, чем в других странах, где снова вводят ограничения из-за эпидемии. Однако стоит расслабиться — и ситуация может измениться «кардинально», добавил Путин.

Контроль над ситуацией с коронавирусом в России должен сохраняться, поскольку возвращаться к ограничительным мерам прошлой весны не хотелось бы. Об этом заявил в ходе видеоконференции с избранными губернаторами президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться», — сказал глава государства.

Как отметил президент, некоторые страны снова вводят жесткие ограничения, закрывают производства «и так далее». Однако благодаря своевременным и эффективным мерам в России «ситуация действительно получше».

«Тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать, и диалог с людьми нужно вести», — добавил Путин.

Он подчеркнул, что связанные с коронавирусом проблемы нельзя «уводить на второй, на третий план — иначе они полыхнут с новой силой так, что мало не покажется».

«Это будет очень тяжелое испытание — и для граждан, и для страны, для нашей экономики», — оценил Путин возможное введение повторных ограничений.

Он также призвал губернаторов не навязывать гражданам «жестко» нужные меры — необходимо вести с людьми диалог. Путин выразил уверенность в том, что ситуация с COVID-19 в России будет только улучшаться — благодаря принимаемым властями мерам. При этом само по себе улучшение не наступит — для этого необходимо трудиться, предпринимая необходимые шаги.

В начале сентября мэр Москвы Сергей Собянин развеял слухи о возможном введении повторного карантина в городе. Градоначальник призвал реально смотреть на положение дел.

«Нам надо, извините, фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и так далее — и жить реальной жизнью», — заявил он. По словам Собянина, власти столицы будут реагировать, если возникнет «критическая ситуация». Однако не нужно «заранее закапывать себя», говоря «ужас-ужас», добавил мэр, призвав москвичей сохранять оптимизм.

Собянин уже называл «слухами» информацию о возможном введении в Москве повторного карантина из-за COVID-19 в середине августа. Тогда утверждалось, что ограничения вернут 15 сентября. «Это слухи бесконечные. Слухи поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил, что никаких планов у нас на этот счет нет», — подчеркнул московский градоначальник.

Он добавил, что жителям столицы по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим — носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

За неделю до этого агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 сообщило, что ситуация в Москве стабильна, нового жесткого карантина власти вводить не планируют.

Пик эпидемии в городе был пройден, нового взрывного роста случаев коронавируса не ожидается, подчеркнул собеседник издания.

В сообщении отмечалось, что городские власти считают «некритичным» прирост новых случаев вплоть до появления вакцины от коронавируса — в несколько сот человек ежедневно. По словам источника, столичные медицинские учреждения готовы принять новых заболевших: мест в стационарах достаточно, больницы оснащены всем необходимым. Он также добавил, что многое будет зависеть от разумного отношения людей к принятым в городе мерам против коронавируса.

Еще в конце июля Собянин в эфире «России 24» также отмечал, что не планируется вводить новые ограничения. «Будем смотреть по обстоятельствам, по ситуации будем уже ждать появления вакцины» — сказал мэр.

В середине лета московский градоначальник заявил, что возвращение ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса вряд ли произойдет.

Московские власти ввели режим повышенной готовности 29 марта. Были закрыты все магазины, кроме продуктовых, зоомагазинов и торговых точек, в которых реализуются товары первой необходимости. Кроме того, власти на время приостановили работу ресторанов, кафе, салонов красоты, театров, парков, фитнес-центров и других объектов.

С 13 апреля московские власти ввели пропускной режим, он продлился до 1 июня. Маски и перчатки власти города призывают носить в общественных местах и транспорте до сих пор.