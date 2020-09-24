Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Лавров назвал поползновения США по Ирану нелегитимными 

ИА Regnum 1 час назад
Лавров назвал поползновения США по Ирану нелегитимными
Фото: РИА Новости
Попытки США продавить введение бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана противоречат международному праву, сообщил 24 сентября журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом Лавров заявил, что Россия и Иран, а также «всё международное сообщество, категорически отвергают притязания США на введение некоего бессрочного оружейного эмбарго».
Эти же страны выступают, отметил Лавров, против попытки США активировать механизм восстановления прежних санкционных резолюций СБ ООН. Санкции были отменены в 2015 г. резолюцией 2231 СБ ООН в связи с созданием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Мы едины в том, что нелегитимные инициативы и действия США не могут иметь международно-правовых последствий для других стран и не могут приводить к появлению у какой-либо страны обязательств по ограничению законного сотрудничества с Ираном», — Лавров.

Российский министр отметил, что Тегеран продуктивно взаимодействует с МАГАТЭ и что необходимо сохранить СВПД.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зариф по итогам переговоров с Лавровым поблагодарил Россию за её вклад в сохранение СВПД, атакуемого Вашингтоном.
Видео дня. В Сети снова заговорили о романе Пересильд и Абрамовича
ИА Regnum: последние новости
Лавров: отказом от «Северного потока — 2» Германия обесчестила бы себя Лавров: отказом от «Северного потока — 2» Германия обесчестила бы себя В Германии рассказали о втором запросе России по Навальному В Германии рассказали о втором запросе России по Навальному Хамство западных партнеров. Путин рассказал о производстве самолёта МС-21 Хамство западных партнеров. Путин рассказал о производстве самолёта МС-21
Комментарии
Политика , Ближний Восток , США , Сергей Лавров , Совбез ООН , МАГАТЭ , Иран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян призвали перейти на осенний режим сна
Россиян призвали перейти на осенний режим сна
Пока вы спали: названа дата ухода Лукашенко
Пока вы спали: названа дата ухода Лукашенко
Российский фрегат столкнулся с гражданским судном
Российский фрегат столкнулся с гражданским судном
Стала известна позиция нового премьера Японии по Курилам
Стала известна позиция нового премьера Японии по Курилам
Видео
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
01:42
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
Происшествия
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
01:08
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
Происшествия
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
00:14
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
Происшествия
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
00:54
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
Общество
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
01:41
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
Происшествия
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
01:33
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
В мире Политика
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
00:16
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
В мире Происшествия
Волочкову наградили медалью «За добросовестный труд»
Волочкову наградили медалью «За добросовестный труд»
Шоу-бизнес
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
01:24
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение