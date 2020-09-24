Лавров заявил о «деле чести» для Германии 

«Я считаю, что этот вопрос (реализации проекта) теперь является делом чести Федеративной Республики Германия», — цитирует Лаврова РИА «Новости». По словам главы МИД, США ежедневно давят на Германию, требуя пересмотреть свое решение по проекту и перейти на американский сжиженный газ. Таким образом они, якобы, пытаются унизить страны Евросоюза.