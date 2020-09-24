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Лавров заявил о «деле чести» для Германии 

Ura.Ru 11 минут назад
Лавров заявил о «деле чести» для Германии
Фото: РИА Новости
Реализация международного проекта «Северный поток-2» станет делом чести для немецкой стороны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Я считаю, что этот вопрос (реализации проекта) теперь является делом чести Федеративной Республики Германия», — цитирует Лаврова РИА «Новости». По словам главы МИД, США ежедневно давят на Германию, требуя пересмотреть свое решение по проекту и перейти на американский сжиженный газ. Таким образом они, якобы, пытаются унизить страны Евросоюза.

Комментируя ситуацию с блогером Алексеем Навальным Лавров заявил, что Москва по-прежнему не получила ответа от Организации по запрещению химического оружия, расположенной в Гааге.
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По его словам, в настоящее время именно она взяла на себя ответственность по расследованию инцидента с блогером.
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Политика , Алексей Навальный , Сергей Лавров , МИД , ЕС , ОЗХО , РИА Новости , Германия
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