Лавров заявил о «деле чести» для Германии 

Реализация международного проекта «Северный поток-2» станет делом чести для немецкой стороны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Я считаю, что этот вопрос (реализации проекта) теперь является делом чести Федеративной Республики Германия», — цитирует Лаврова РИА «Новости». По словам главы МИД, США ежедневно давят на Германию, требуя пересмотреть свое решение по проекту и перейти на американский сжиженный газ. Таким образом они, якобы, пытаются унизить страны Евросоюза.
Комментируя ситуацию с блогером Алексеем Навальным Лавров заявил, что Москва по-прежнему не получила ответа от Организации по запрещению химического оружия, расположенной в Гааге.
По его словам, в настоящее время именно она взяла на себя ответственность по расследованию инцидента с блогером.