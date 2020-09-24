Лавров высказался по «Северному потоку-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что вопрос завершения строительства газопровода «Северный поток-2» теперь дело чести для Германии . Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видим, как Соединенные Штаты ежедневно публично пытаются унизить Европейский союз, прежде всего Германию», — сказал глава российского МИД.

Он добавил, что официальные американские лица заставляют немцев осознать свое счастье, говоря об отказе от «Северного потока-2» для укрепления энергетической безопасности.

Строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию должны были завершить в конце 2019 года, однако из-за санкций США срок передвинули как минимум на год. Летом 2020 года Штаты захотели усилить давление на проект и распространить санкции на компании, которые страхуют трубоукладчики.