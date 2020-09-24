В Кремле сообщили об угрозе для регионов 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал закредитованность коммерческими долгами угрозой для регионов. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что во время пандемии регионы получали прямую поддержку из федерального бюджета. Он подчеркнул, что правительство действовало «точечно и весьма оперативно».

За последние десять лет власти принимали «достаточно энергичные меры» для сокращения и реструктуризации долгов регионов. Песков рассказал, что некоторые области и республики тратили огромные суммы на обслуживание кредитов, взятых под большие проценты, в коммерческих банках.

«Была проделана титаническая работа, поэтому, конечно, здесь нужно будет действовать всем очень аккуратно. Об этом тоже, кстати, говорил президент неоднократно, — важно избежать возвращения в ситуацию, когда регионы просто несли такой непосильный груз долгов на своих плечах», — заключил он.