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Нота по делу Навального: РФ дала Германии 10 дней 

Павел Тиунов 37 минут назад
Российские представители России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) потребовали от немецких коллег в течение ближайших 10 дней передать все данные по делу о возможном отравлении Алексея Навального, сообщает Interfax. В своем требовании россияне опираются на Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО).
Соответствующая нота за подписью постоянного представителя РФ при ОЗХО Александра Шульгина была направлено в германское постпредство 23 сентября.
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В документе говорится, что Россия требует передать сведения, имеющиеся в распоряжении немецких специалистов, которые касаются дела Навального: результаты анализов, биоматериалы и т.д. При этом в ноте подчеркивается, что в соответствии с пунктом 2 статьи 9 КЗХО сделать это надлежит в течение ближайших 10 дней.
Шульгин также отметил, что в зависимости от ответа Германии будет принято решение о дальнейших действиях России в части установления истинных причин произошедшего с блогером.
Ранее, как сообщал «Рамблер», немецкие власти отказались передавать россиянам информацию о лабораторных исследованиях проб, которые якобы подтверждают версию с отравлением Алексея Навального. При этом искомые данные Германия уже передала в ОЗХО. Направлять сведения напрямую в Москву сотрудники немецкого Минобороны отказались, поскольку, по их словам, Россия является членом вышеуказанной организации и имеет доступ к информации.
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Политика , Видео , Алексей Навальный , Александр Шульгин , Министерство обороны , ОЗХО , Интерфакс , Германия
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