Нота по делу Навального: РФ дала Германии 10 дней 

Соответствующая нота за подписью постоянного представителя РФ при ОЗХО Александра Шульгина была направлено в германское постпредство 23 сентября.

В документе говорится, что Россия требует передать сведения, имеющиеся в распоряжении немецких специалистов, которые касаются дела Навального: результаты анализов, биоматериалы и т.д. При этом в ноте подчеркивается, что в соответствии с пунктом 2 статьи 9 КЗХО сделать это надлежит в течение ближайших 10 дней.

Шульгин также отметил, что в зависимости от ответа Германии будет принято решение о дальнейших действиях России в части установления истинных причин произошедшего с блогером.