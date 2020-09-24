Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с коронавирусом в России, подчеркнул, что борьба с распространением инфекции еще не завершена. На сегодняшний день, по мнению главы государства, следует уделить пристальное внимание группам риска: в частности, пожилым людям, сообщает ТАСС.
Национальный лидер отметил, что региональным властям в целях защиты людей старшего поколения от заражения коронавирусом следует разработать специальные программы.
«Очень не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса, расслабляться нельзя», — цитирует слова президента Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
При этом Путин подчеркнул, что в настоящее время в России ситуация с коронавирусом куда лучше, чем в странах, где вторая волна пандемии уже признана официально.
Ранее, как сообщал «Рамблер», премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что вторая волна коронавирусной инфекции в стране в самом разгаре, о чем ярко свидетельствует статистика. Если на момент объявления локдауна в марте ежедневно фиксировалось заражения порядка 50 граждан, то только за 22 сентября было выявлено более тысячи случаев заболевания COVID-19. Из-за пандемии в стране было принято решение о переносе празднования Дня Благодарения.