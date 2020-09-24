Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Путин сделал заявление о ситуации с коронавирусом в России 

Павел Тиунов 12 минут назад
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с коронавирусом в России, подчеркнул, что борьба с распространением инфекции еще не завершена. На сегодняшний день, по мнению главы государства, следует уделить пристальное внимание группам риска: в частности, пожилым людям, сообщает ТАСС.
"Полыхнут так, что нам мало не покажется"
Национальный лидер отметил, что региональным властям в целях защиты людей старшего поколения от заражения коронавирусом следует разработать специальные программы.

«Очень не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса, расслабляться нельзя», — цитирует слова президента Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

При этом Путин подчеркнул, что в настоящее время в России ситуация с коронавирусом куда лучше, чем в странах, где вторая волна пандемии уже признана официально.
Ранее, как сообщал «Рамблер», премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что вторая волна коронавирусной инфекции в стране в самом разгаре, о чем ярко свидетельствует статистика. Если на момент объявления локдауна в марте ежедневно фиксировалось заражения порядка 50 граждан, то только за 22 сентября было выявлено более тысячи случаев заболевания COVID-19. Из-за пандемии в стране было принято решение о переносе празднования Дня Благодарения.
Видео дня. В Сети снова заговорили о романе Пересильд и Абрамовича
Комментарии 7
Политика , Джастин Трюдо , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в столичном метро: есть погибшие
ЧП в столичном метро: есть погибшие
Москвичей предупредили о заморозках
Москвичей предупредили о заморозках
Тайна землетрясения: Байкал превращается в океан
Тайна землетрясения: Байкал превращается в океан
В Москве начался апокалипсис
В Москве начался апокалипсис
Видео
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
01:08
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
Происшествия
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
00:14
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
Происшествия
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
01:41
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
Происшествия
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
00:16
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
В мире Происшествия
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
01:24
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
Армия
Убийца Джона Леннона раскаялся и попал на видео
00:27
Убийца Джона Леннона раскаялся и попал на видео
Происшествия
Старейшее дерево Петербурга попало на видео
00:57
Старейшее дерево Петербурга попало на видео
Общество
Появилось видео с места крушения истребителя Су-30
00:56
Появилось видео с места крушения истребителя Су-30
Происшествия
Чемпионат «WorldSkills Russia» попал на видео
02:08
Чемпионат «WorldSkills Russia» попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение