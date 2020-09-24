Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин , комментируя ситуацию с коронавирусом в России , подчеркнул, что борьба с распространением инфекции еще не завершена. На сегодняшний день, по мнению главы государства, следует уделить пристальное внимание группам риска: в частности, пожилым людям, сообщает ТАСС.

Национальный лидер отметил, что региональным властям в целях защиты людей старшего поколения от заражения коронавирусом следует разработать специальные программы.

«Очень не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса, расслабляться нельзя», — цитирует слова президента Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

При этом Путин подчеркнул, что в настоящее время в России ситуация с коронавирусом куда лучше, чем в странах, где вторая волна пандемии уже признана официально.