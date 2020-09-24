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Песков: Кремль не выдвигал Путина на Нобелевскую премию 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Песков: Кремль не выдвигал Путина на Нобелевскую премию
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не выдвигал главу государства Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Представитель Кремля отметил, что это личная инициатива писателя Сергея Комкова.
Песков также подчеркнул, что "ничего страшного", если решение о присуждении премии Путину принято не будет.
Ранее стало известно, что Комков выдвинул президента на соискательство Нобелевской премии мира в 2021 году.
На пресс-конференции, посвященной номинированию Путина, позже будут представлены основания, изложенные в официальном обращении в Международный Нобелевский комитет.
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Политика , Дмитрий Песков , Сергей Комков , Владимир Путин , Нобелевский комитет , Газета.Ru
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