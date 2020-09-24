Песков: Кремль не выдвигал Путина на Нобелевскую премию 

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Представитель Кремля отметил, что это личная инициатива писателя Сергея Комкова

Песков также подчеркнул, что "ничего страшного", если решение о присуждении премии Путину принято не будет.

Ранее стало известно, что Комков выдвинул президента на соискательство Нобелевской премии мира в 2021 году.