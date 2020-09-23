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Глава МИД Британии обвинил Россию в искажении фактов, касающихся ситуации с Навальным 

ТАСС 46 минут назад
Британия обвинила РФ в искажении фактов по Навальному
Фото: Reuters
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб выступил с утверждением о том, что Москва якобы искажает факты, касающиеся ситуации с Алексеем Навальным.
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В сообщении, опубликованном в среду на странице министра в Twitter, он также вновь призвал власти РФ провести тщательное расследование обстоятельств произошедшего.

"Испытал облегчение, услышав о том, что Навальный был выписан из больницы. Желаю ему всего самого лучшего на пути к выздоровлению. Россия должна прекратить попытки исказить факты и провести полное и прозрачное уголовное расследование по факту отравления Навального с применением химического оружия", — написал Рааб.

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Политика , Алексей Навальный , МИД , Москва , Великобритания
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