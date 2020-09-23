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Путин по видеосвязи пообщается с избранными губернаторами

РИА Новостииещё 4
2 часа назад
Президент России Владимир Путин в четверг в режиме видеоконференции пообщается с губернаторами, победившими на сентябрьских выборах, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин по видеосвязи пообщается с избранными губернаторами
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Единый день голосования в России прошел 13 сентября. Губернаторы, которые переизбирались на пост, до участия в кампании заручились поддержкой главы государства.
На вопрос, запланировано ли такое общение у президента, Песков ответил утвердительно: "Да".
Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
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