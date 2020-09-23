Депутат Госдумы умер от коронавируса

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Депутат Госдумы от КПРФ умер от коронавируса
Общественная служба новостей
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24 минуты назад
Депутат
Госдумы
от
Коммунистической партии Российской Федерации
(КПРФ) Ваха Агаев скончался от коронавируса.
Фото:
Zampolit
Zampolit
Об этом сообщил заместитель председателя Центрального комитета партии Юрий Афонин.
Четыре года назад Агаев был избран в Госдуму по федеральной части списка партии.
Как отмечают «Ведомости» со ссылкой на депутата фракции КПРФ, Агаев находился в коме последнее время, а причиной гибели послужили осложнения, вызванные коронавирусом.
Дата и место прощания с Агаевым пока неизвестны.
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