Депутат Госдумы умер от коронавируса

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Об этом сообщил заместитель председателя Центрального комитета партии Юрий Афонин.

Четыре года назад Агаев был избран в Госдуму по федеральной части списка партии.

Как отмечают «Ведомости» со ссылкой на депутата фракции КПРФ, Агаев находился в коме последнее время, а причиной гибели послужили осложнения, вызванные коронавирусом.