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МИД подтвердил, что «Новичок» никогда не разрабатывался в СССР и России 

РИА Новости 35 минут назад
В РФ открестились от разработки «Новичка»
Фото: РИА Новости
Позиция России, что в стране никогда не разрабатывали боевое отравляющее вещество "Новичок", в комментариях не нуждается, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарову на брифинге попросили прокомментировать, правда ли, что в РФ и СССР никогда не разрабатывали и не производили "Новичок" или это вещество существовало, но его называли иначе, и какова позиция МИД РФ по существованию "Новичка" в России.

"Вы правильно ответили, мы неоднократно заявляли: ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок под условным названием "Новичок" никогда не осуществлялось. Могу лишь вновь подтвердить, что позиция Российской Федерации и положение дел в данном вопросе каких-либо изменений не претерпели. Что касается многочисленных рассуждений на эту тему частных лиц и неточных интерпретаций средствами массовой информации заявлений представителей органов власти Российской Федерации, то мне кажется, они не нуждаются в комментарии. Нашу позицию я вам сейчас озвучила и переподтвердила", — сказала Захарова на брифинге.

Скандал с «Новичком»: МИД России обвинил Запад в аналогичных разработках
Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Как заявил ранее глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, все запасы "Новичка" в России были уничтожены в соответствии с протоколами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), это зафиксировано в установленном порядке, утверждения об обратном — дезинформация.
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Комментарии 27
Политика , Алексей Навальный , Мария Захарова , Сергей Нарышкин , МИД , ОЗХО
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