Памфилова оценила победу уборщицы на выборах в РФ

Накануне выигравшая выборы Марина Удгодская заявила, что пока продолжит работать в здании администрации сельского поселения Чухломского района. По ее словам, пойти на выборы ее попросил прежний глава поселения Николай Локтев. Она уточнила, что не имеет представления об обязанностях на новой должности поселения и не в курсе ни о количестве деревень в поселении, ни о числе жителей.