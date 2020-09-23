Путин заявил о «хамстве» Запада из-за самолета МС-21 

Владимир Путин назвал «хамством» отказ западных партнеров поставлять композиты для нового российского пассажирского самолета МС-21. Речь об этом зашла на встрече с представителями атомной отрасли. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Это «просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил», — заявил Владимир Путин.

Он отметил, что МС-21 не имеет «ничего общего с оборонным комплексом», и речь идет о «недобросовестной конкуренции». Именно по этой причине, как считает президент, были прекращены поставки композитных материалов для крыла самолета.

Путин добавил, что Россия все равно сделает новый среднемагистральный пассажирский самолет МС-21. Хотя конкуренты рассчитывают, что из-за срыва поставок они успеют первыми занять «эти ниши и рынки».