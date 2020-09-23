«Это просто хамство»: Путин о деталях для МС-21

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Путин назвал хамством прекращение поставок из-за рубежа деталей для самолета МС-21 

ТАСС 42 минуты назад
Президент РФ Владимир Путин назвал хамством на мировом рынке прекращение иностранными партнерами поставок композитных материалов для крыла самолета МС-21.

"Ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолет МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции прекратили поставку нам соответствующих композитных материалов для крыла. Ну что это такое?", — возмутился президент на встрече с представителями атомной отрасли, которая проходит в среду в Кремле. "Это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил", — заявил он.

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Политика , Видео , Владимир Путин
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