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Матвиенко заверила в отражении поставленных Путиным задач в плане Совфеда 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Матвиенко раскрыла план Совфеда
Фото: РИА Новости
Поставленные президентом Владимиром Путиным задачи в ходе обращения к Совету Федерации найдут конкретное отражение в работе парламентариев, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ответном слове на выступлении главы государства.
Матвиенко заявила, что «все поставленные вами задачи, безусловно, найдут конкретное отражение в наших планах», передает РИА «Новости».
Сенатор подчеркнула, что, начиная с января 2020 года, в мире многое изменилось, те вызовы, с которыми столкнулись государства, экономики, люди — ранее невиданные.

«Законодателям потребовалась новая система координат, и мы эту систему получили от вас», — сказала она.

Матвиенко также заверила, что Совфед в приоритетном порядке рассмотрит внесенные Путиным законопроекты для реализации поправок в Конституцию.

«Предстоит большая работа по адаптации значительного массива федерального законодательства к новым конституционным реалиям», — указала она.

Такая же серьезная работа по внесению изменений в региональные и местные законы предстоит и парламентам субъектов России, «совместно с Советом законодателей мы будем оказывать им необходимую практическую помощь», пообещала спикер.

«В обществе сформировался запрос на стабильность, люди хотят, чтобы были понятные правила жизни, чтобы не подвергался разрушению их дом», — отметила Матвиенко.

По ее мнению, все это говорит на правильность выбранного вектора государственного развития на здоровую интровертность, с опорой на себя, на Отечество.

«Это подтверждает и голосование по Конституции», — добавила она.

По словам Матвиенко, россияне получили народную Конституцию, в которой «забетонировано» понятие о суверенитете, статус социального государства.
Напомним, в среду Владимир Путин встретился с сенаторами в Большом кремлевском дворце. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала коронавируса.
В ходе выступления российский лидер призвал обеспечить соблюдение предусмотренных поправками в Конституцию прав россиян, рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми, анонсировал увеличение пенсий, а также рассказал о скором появлении второй вакцины от коронавируса.
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Комментарии
Политика , Валентина Матвиенко , Владимир Путин , Совет Федерации , РИА Новости
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