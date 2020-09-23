Путин анонсировал индексацию пенсий 

В 2021 году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Об этом, как сообщает «360», заявил президент России Владимир Путин.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин провел встречу с членами Совета Федерации. В ходе нее он, в частности, сообщил, что в 2021-м пенсии будут проиндексированы на 6,3%.
Также глава государства назвал недопустимыми и противоречащими Конституции заработные платы ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), а повышение ряда налогов — оправданным шагом. Кроме того, он призвал помочь гражданам с низкими доходами изменить свою жизнь и поручил предусмотреть возможность увеличения размера выплат семьям с детьми и исключить срывы в доплатах педагогам за классное руководство.
На прошлой неделе в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России сообщили, что в 2021-м страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров будут проиндексированы на уровне 6,3%, в результате чего среднегодовой размер пенсии увеличится до 17443 рубля.