Путин анонсировал индексацию пенсий 

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин провел встречу с членами Совета Федерации . В ходе нее он, в частности, сообщил, что в 2021-м пенсии будут проиндексированы на 6,3%.

Также глава государства назвал недопустимыми и противоречащими Конституции заработные платы ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), а повышение ряда налогов — оправданным шагом. Кроме того, он призвал помочь гражданам с низкими доходами изменить свою жизнь и поручил предусмотреть возможность увеличения размера выплат семьям с детьми и исключить срывы в доплатах педагогам за классное руководство.