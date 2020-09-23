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Путин раскрыл суть изменений в Конституции 

Lenta.ru 1 час назад
Путин раскрыл суть изменений в Конституции
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами раскрыл смысл внесения изменений в Конституцию России от 1993 года. Его слова приводит РИА Новости в среду, 23 сентября.

«Суть, смысл конституционных новаций в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны», — сказал он, выступая в Большом Кремлевском дворце.

Ранее, говоря о смысле поправок, глава государства отмечал, что их цель — повышение роли гражданского общества и политических партий.
Общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Конституционные изменения поддержали 77,92 процента проголосовавших. Впервые о необходимости внести изменения в Основной закон Путин заявил в январе. Тогда же он пообещал, что изменения внесут только после одобрения большинства. Среди изменений — приоритет российского законодательства над международным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, право действующего президента переизбираться на новый срок.
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Политика , Владимир Путин , РИА Новости
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