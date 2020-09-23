Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Песков отреагировал на статью французской газеты о разговоре Путина с Макроном 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Французская газета Monde не может располагать точными данными о содержании беседы российского лидера Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Раскрыты детали разговора Путина с Макроном по Навальному
По его словам, в формулировках газеты много неточностей, французская газета «не могла и не может обладать достоверной информацией», передает РИА «Новости».

«Мы не можем поверить в то, что Елисейский дворец сознательно, по-русски говоря, «слил» в прессу запись беседы двух президентов. Просто это же Франция. Франция не может такого делать. Мы в это даже не хотим верить», — заявил Песков.

Он отметил, что Путин и Макрон часто не соглашаются друг с другом, но это не мешает конструктивному диалогу.

«Президент Путин и президент Макрон часто не соглашаются друг с другом, никогда это не скрывают, отстаивают интересы своих стран, говорят о многом, это не лишает их диалог конструктивизма, эффективности и востребованности», — сказал представитель Кремля.

Также он добавил, что если французский коллега Путина имеет в виду какие-то обвинения в адрес России или российского президента в контексте с историей с Навальным, «то, конечно, мы с этим категорически не согласны».

«Но, вместе с тем, мы не видим каких-то прямых обвинений и не хотели бы видеть», — сказал Песков.

Ранее французская газета Monde со ссылкой на свои источники сообщила, что Путин в разговоре с Макроном в середине сентября предложил обратить внимание и на другие версии инцидента с Алексеем Навальным, в частности, ведущие в Латвию, где живет один из создателей «Новичка».
Телефонный разговор президентов России и Франции состоялся 14 сентября. Пресс-служба Кремля сообщала, что Путин в беседе с французским коллегой подчеркнул неуместность голословных обвинений российской стороны в ситуации с Навальным. Для выяснения реальных обстоятельств произошедшего с блогером «требуется передача германскими специалистами в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у А. Навального анализов, а также налаживание совместной работы с российскими врачами».
Во вторник французская журналистка Кристель Неан в блоге на AgoraVox заметила, что версия об отравлении блогера Алексея Навального якобы через бутылку с водой превращает его госпитализацию в «абсурдный фарс».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал Германию не политизировать ситуацию с Навальным. Москва потребовала от Берлина ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании Навального немецкими медиками. Отметим, Германия до сих пор не ответила на запрос России по инциденту с блогером.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин призвал помочь россиянам с низким уровнем дохода Путин призвал помочь россиянам с низким уровнем дохода Во Франции раскрыли содержание разговора Путина и Макрона о Навальном Во Франции раскрыли содержание разговора Путина и Макрона о Навальном Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов Карелина и Ледкова Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов Карелина и Ледкова
Комментарии 139
Политика , Видео , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , МИД , Генпрокуратура РФ , Пресс-служба Администрации Президента РФ , РИА Новости , Le Monde , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Навальный отреагировал на заявление Путина
Навальный отреагировал на заявление Путина
МИД сообщил о тайной операции по Навальному
МИД сообщил о тайной операции по Навальному
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Видео
Автомобиль проехал по пешеходной зоне в парке и попал на видео
00:28
Автомобиль проехал по пешеходной зоне в парке и попал на видео
Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео
00:27
Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео
Стюардесса помогла коллеге встать на руки посреди салона и попала на видео
00:11
Стюардесса помогла коллеге встать на руки посреди салона и попала на видео
Водители устроили драку на Можайском шоссе и попали на видео
00:36
Водители устроили драку на Можайском шоссе и попали на видео
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
00:55
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
В мире Политика
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
01:03
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
Происшествия
Зеки сбежали из колонии строгого режима, вырыв подкоп
00:32
Зеки сбежали из колонии строгого режима, вырыв подкоп
Происшествия
Уничтожение бронетехники «противника» морпехами попало на видео
00:56
Уничтожение бронетехники «противника» морпехами попало на видео
Армия Войска
В Японии сделали гигантского боевого робота из аниме
01:56
В Японии сделали гигантского боевого робота из аниме
Наука и техника Технологии
Ради селфи украинец залез в вольер со львами
00:34
Ради селфи украинец залез в вольер со львами
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение