По его словам, в формулировках газеты много неточностей, французская газета «не могла и не может обладать достоверной информацией», передает РИА «Новости».

«Мы не можем поверить в то, что Елисейский дворец сознательно, по-русски говоря, «слил» в прессу запись беседы двух президентов. Просто это же Франция. Франция не может такого делать. Мы в это даже не хотим верить», — заявил Песков.

Он отметил, что Путин и Макрон часто не соглашаются друг с другом, но это не мешает конструктивному диалогу.

«Президент Путин и президент Макрон часто не соглашаются друг с другом, никогда это не скрывают, отстаивают интересы своих стран, говорят о многом, это не лишает их диалог конструктивизма, эффективности и востребованности», — сказал представитель Кремля.

Также он добавил, что если французский коллега Путина имеет в виду какие-то обвинения в адрес России или российского президента в контексте с историей с Навальным , «то, конечно, мы с этим категорически не согласны».

«Но, вместе с тем, мы не видим каких-то прямых обвинений и не хотели бы видеть», — сказал Песков.

Ранее французская газета Monde со ссылкой на свои источники сообщила, что Путин в разговоре с Макроном в середине сентября предложил обратить внимание и на другие версии инцидента с Алексеем Навальным, в частности, ведущие в Латвию, где живет один из создателей «Новичка».

Телефонный разговор президентов России и Франции состоялся 14 сентября. Пресс-служба Кремля сообщала, что Путин в беседе с французским коллегой подчеркнул неуместность голословных обвинений российской стороны в ситуации с Навальным. Для выяснения реальных обстоятельств произошедшего с блогером «требуется передача германскими специалистами в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у А. Навального анализов, а также налаживание совместной работы с российскими врачами».

Во вторник французская журналистка Кристель Неан в блоге на AgoraVox заметила, что версия об отравлении блогера Алексея Навального якобы через бутылку с водой превращает его госпитализацию в «абсурдный фарс».