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Путин не планирует визит в Белоруссию

Газета.Ru
36 минут назад
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Димитрий Песков заявил, что глава государства не планирует визит в Минск.
Путин не планирует визит в Белоруссию
Фото: Газета.RuГазета.Ru
"Нет, пока таких планов нет", - сказал представитель, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Ранее с официальном визитом в Сочи приезжал лидер Белоруссии Александр Лукашенко.
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