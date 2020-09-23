32 дня спустя: Навального выписали из клиники Charite

Алексея Навального выписали из клиники Charite, при этом немецкие врачи не исключают как полного его выздоровления, так и хронических последствий. Тем не менее, состояние пациента улучшилось, и неотложное лечение можно было прекратить. Всего в берлинской больнице Навальный провел 32 дня.

Состояние Алексея Навального становится лучше, во вторник, 22 сентября, его выписали из стационара. Как сообщает ТАСС со ссылкой на клинику Charite, лечение пациента можно отложить.

«Алексей Навальный вчера был выписан из стационара. Он пробыл в Университетской клинике Charite 32 дня, из них 24 — в отделении интенсивной терапии», — отметили немецкие врачи.

Он может выздороветь полностью, однако не исключаются и долгосрочные последствия для организма. «Лечащие врачи ввиду течения болезни и нынешнего состояния пациента считают возможным полноценное выздоровление», — добавили в Charite.

15 сентября Алексей Навальный опубликовал первое фото из берлинской больницы в своем Instagram.

«Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам», — написал он.

На фотографии Навальный сидит на больничной койке, рядом с ним жена, сын и дочь.

Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как он почувствовал себя плохо на борту самолета Томск — Москва. Он впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ. Российские медики не выявили в его организме отравляющих веществ. МВД России инициировало проверку по данному факту.

Спустя два дня Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite, врачи которой подтвердили у него интоксикацию. «Клинические данные указывают на интоксикацию субстанцией группы блокаторов холинэстеразы. Конкретная субстанция до сих пор неизвестна», — было указано в сообщении.

Как утверждает кабмин ФРГ, германские военные токсикологи нашли в организме Навального следы вещества типа «Новичок». В связи с этим Берлин призвал Москву прояснить обстоятельства произошедшего. Не остались в стороне и США, хотя президент Дональд Трамп не стал напрямую называть виновных в произошедшем с Алексеем Навальным.

«Мы обсудим это в другой раз», — ответил глава государства на соответствующий вопрос.

Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона ожидает результатов расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), после чего определится со своей реакцией на данный инцидент.

Главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский заявил, что лабораторные исследования не подтвердили предположительный диагноз «отравление». Впоследствии было дано разрешение на госпитализацию Навального в берлинскую клинику Charite.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не скрывают никакой информации о ситуации с Навальным.

«Факты мы не скрываем, они всем хорошо известны. Мы о них рассказывали всем нашим партнерам, и нашим визави они прекрасно известны», — отметил он.

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил 22 сентября, что российская разведка замечает активность западных стран в раскручивании ситуации вокруг Алексея Навального.

Он подчеркнул, что одной из главных мишеней данной кампании является проект строительства газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, основанные на инциденте с Навальным попытки противостоять завершению СП-2 являются примером недобросовестной конкуренции.

Нарышкин выразил надежду на здравый смысл ЕС в отношении проекта газопровода — ранее ряд стран заявили о необходимости остановить строительство после инцидента с Навальным.

В то же время, посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что запрос о консульском доступе к Навальному пока остается без ответа.

«Мы делаем ставку на наших германских партнеров и взаимодействие правоохранительных органов обеих стран», — сказал посол.

При этом он выразил недоумение, почему российская сторона встречает сопротивление в этом вопросе.