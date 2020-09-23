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Песков отказался высказываться по инаугурации Лукашенко 

Вечерняя Москва 30 минут назад
Инаугурация Александра Лукашенко на пост президента — это суверенное внутреннее решение властей Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отказавшись комментировать церемонию.
Лукашенко нарушил закон во время инаугурации
Вместе с тем представитель Кремля отметил, что, как и многие, не знал об инаугурации Лукашенко.

— Я лично не располагал информацией об этом, — сказал он, отвечая на вопрос о «скрытности» церемонии, о которой не было объявлено официально.

Песков добавил, что пока президент РФ Владимир Путин не планирует посещать Белоруссию. Также пресс-секретарь главы государства уточнил, что не знает, планирует ли Путин поздравлять Лукашенко с инаугурацией. Его слова приводит РИА Новости.
Напомним, в среду днем, 23 сентября, Александр Лукашенко тайно провел свою инаугурацию, вступив в должность президента Белоруссии. По этому случаю во Дворце Независимости собрались сотни гостей — от депутатов до деятелей науки.
В ходе мероприятия Лукашенко поклялся на белорусской Конституции в верности народу и защите прав и свобод человека. Он также пообещал отстаивать положения основного закона страны и «свято и добросовестно исполнять высокие обязанности», которые возлагаются на него.
После клятвы Лукашенко подписал акт о принесении присяги. Далее председатель ЦИК вручила политику удостоверение президента.
Тем временем в республике уже больше месяца идут протестные акции. Митингующие отказываются признавать результаты состоявшихся в начале августа президентских выборов, по итогам которых Лукашенко переизбрали на шестой срок. Белорусская оппозиция всячески призывает международную общественность оказать ей поддержку, назначив новые выборы и введя санкции против тех, кто сфальсифицировал результаты голосования, и тех, кто причастен к жесткому подавлению мирных демонстраций.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.
Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.
16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.
Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.
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Политика , Видео , Светлана Тихановская , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ЕС , Центризбирком России , РИА Новости
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