Реформа власти: какие законопроекты предложил Путин 

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых — привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля. Согласно проекту, глава государства сможет снимать с должности любого члена кабмина, в том числе премьера, без роспуска правительства.

О внесении президентом пакета законопроектов рассказал журналистам председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников . Блок инициатив предполагает поправки к четырем федеральным законам и трем федеральным конституционным законам, пишет ТАСС. Как уточнил Крашенников, законопроекты были подготовлены при участии сопредседателей рабочей группы, а Госдума рассмотрит их на ближайшем заседании ее Совета.

Одни из ключевых изменений касаются процедуры формирования правительства.

Так, согласно тексту законопроекта, премьер-министра, его заместителей и почти всех федеральных министров, за исключением глав силовых ведомств, президент сможет назначать только после утверждения их кандидатур Государственной думой. Силовики же будут назначаться президентом после консультаций с Советом Федерации

Это усиливает роль парламента. Хотя в законопроекте содержатся также и положения, которые позволят главе государства обеспечить работу исполнительной власти вопреки возможному сопротивлению со стороны Госдумы.

Кандидатуру премьер-министра парламенту представляет президент. Глава правительства в свою очередь выдвигает кандидатуры своих заместителей и федеральных министров. Президент будет обязан подписать их назначение.

Процесс назначения премьер-министра, согласно документу, будет занимать не более месяца. В первый раз, после вступления в должность или после отставки правительства, кандидатуру нового премьера президент обязан представить парламенту в течение двух недель. Если же Госдума не одобрит кандидатуру, президенту будет дана еще одна неделя.

Если Госдума трижды отклонит предложенные президентом кандидатуры председателя правительства, президент сможет назначить его без утверждения парламентом.

При этом глава государства в таком случае получит право распустить Госдуму и назначить новые выборы. Впрочем, президент может не пользоваться этим правом.

Аналогичная схема действует при утверждении на должность вице-премьеров и министров. В случае несговорчивости парламента предложенные премьер-министром кандидаты будут назначены президентом в обход парламента, а при недостаточной комплектации кабинета (более 1/3 вакантных мест в правительстве) Госдума рискует быть распущенной.

В отставку правительство уходит автоматически после вступления в должность нового президента РФ. В остальных случаях отставку должен принять или отклонить действующий глава государства.

Кроме того, президент и сам может отправить кабинет в отставку: для этого необходим вотум недоверия со стороны Госдумы, хотя президент также вправе и не согласиться с мнением парламента. Если вотум недоверия будет выражен дважды в течение трех месяцев, президент встанет перед выбором: либо объявить об отставке правительства, либо распустить Госдуму и назначить новые выборы.

В законопроект также входит положение о том, что правительство входит в единую систему публичной власти, координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти и способствует устранению разногласий между ними. Председатель правительства несет персональную ответственность перед президентом за то, как кабинет исполняет свои полномочия.

При этом общее руководство правительством осуществляет не премьер-министр, а сам президент.

Подобная модель дословно не повторяется ни в одной из стран мира, хотя в частностях преемственность с международными практиками все же сохранена.

«Существуют Соединенные Штаты, где правительство управляется президентом. Или французская модель, где очень сильная фигура президента. Он фактически является главой исполнительной власти. Но вот в парламентских республиках, например в Германии и Италии, все, что касается формирования правительства, решается парламентом. А в президентских и смешанных все решает президент.

Этот законопроект — часть тех законов, которые будут приняты для исполнения конституционных поправок, которые были одобрены на референдуме в июле. По сути это не новость, а реализация того, что было принято раньше», — поясняет «Газете.Ru» научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Часть предложений из подготовленного президентом пакета касаются деятельности судов, прокуратуры и омбудсменов.

Так, законопроект устанавливает, что Конституционный суд состоит из 11 судей, в том числе председателя КС и его заместителя. При этом орган имеет права принимать решение только при наличии кворума в шесть человек.

В Конституционном суде не может быть менее восьми судей.

Если из-за выбытия судей такая ситуация все же сложилась, глава государства обязан в течение месяца предложить новые кандидатуры на вакантные места.

Этот же законопроект определяет порядок рассмотрения КС запросов президента о проверке законопроектов на их соответствие основному закону. Такой процедуре могут быть подвергнуты проекты федеральных законов о поправках к Конституции, проекты федеральных конституционных законов и федеральных законов, принятых в установленном порядке до их подписания президентом, а также законы субъекта РФ до их обнародования главой региона.

Кроме того, КС получает полномочия разрешать споры об исполнении решений иностранных или международных судов, налагающих обязанности на Российскую Федерацию.

Еще одно важное изменение подразумевает, что подать в КС жалобу о несоответствии каких-либо правовых актов основному закону страны теперь можно только после подачи кассационной жалобы в суд максимально высокой инстанции для данной категории дел.

В то же время на судей накладываются и определенные ограничения.

Так, судьям КС запрещается иметь и открывать счета, хранить ценности и средства в банках, расположенных за пределами РФ. Аналогичные ограничения будут применяться в отношении уполномоченных по правам человека.