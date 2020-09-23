Глава Коми произнес присягу на двух языках

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Уйба был назначен на должность врио главы Коми в марте 2020 года. 13 сентября он одержал победу на выборах — за него отдали голоса более 73% избирателей. Сам Уйба еще до выборов заявлял, что готов руководить регионом как минимум 10 лет.