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Глава Коми произнес присягу на двух языках

ИА Regnumиещё 4
1 час назад
В Сыктывкаре состоялась торжественная церемония вступления в должность главы Коми. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, Владимир Уйба принёс торжественную присягу на коми и русском языках в присутствии депутатов Государственного совета Республики Коми, судей Конституционного суда Республики Коми и приглашённых.
Глава Коми произнес присягу на двух языках
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Главное достояние Республики Коми — народ Республики Коми. Отныне чаяния и заботы народа Республики Коми — мои заботы и чаяния. Победы народа Республики Коми — наши общие победы!» — заявил глава Республики Коми Владимир Уйба.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Уйба был назначен на должность врио главы Коми в марте 2020 года. 13 сентября он одержал победу на выборах — за него отдали голоса более 73% избирателей. Сам Уйба еще до выборов заявлял, что готов руководить регионом как минимум 10 лет.
Политика,Владимир Уйба,Республика Коми,Сыктывкар,
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