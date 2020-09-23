Путин анонсировал регистрацию второй вакцины от COVID

Президент России Владимир Путин анонсировал регистрацию второй российской вакцины от коронавируса в скором времени. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с сенаторами в Кремле.
"Скоро, кстати говоря, будет зарегистрирована и вторая противовирусная вакцина против коронавируса", — сказал российский лидер.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".
Подробнее на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.