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Путин объявил о скорой регистрации второй вакцины от COVID-19 

Газета.Ru и ещё 38 1 час назад
Путин анонсировал регистрацию второй вакцины от COVID
Фото: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин анонсировал регистрацию второй российской вакцины от коронавируса в скором времени. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с сенаторами в Кремле.

"Скоро, кстати говоря, будет зарегистрирована и вторая противовирусная вакцина против коронавируса", — сказал российский лидер.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V".
Подробнее на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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Политика , Наука и техника , Владимир Путин , Российский фонд прямых инвестиций
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