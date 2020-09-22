Очная встреча: Путин созывает ООН 

«В нынешних сложных условиях всем странам важно проявить политическую волю, мудрость и дальновидность. И конечно, ведущая роль здесь принадлежит постоянным членам Совета Безопасности ООН — державам, которые уже 75 лет несут особую ответственность за международный мир и безопасность, за сохранение основ международного права», — цитирует Путина ТАСС.