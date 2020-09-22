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Очная встреча: Путин созывает ООН 

Вероника Полынина 1 час назад
Президент России Владимир Путин предложил провести очную встречу стран «большой пятерки» Совета Безопасности ООН. Об этом он заявил в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН.
Российский президент отметил, что встречу необходимо созвать, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

«В нынешних сложных условиях всем странам важно проявить политическую волю, мудрость и дальновидность. И конечно, ведущая роль здесь принадлежит постоянным членам Совета Безопасности ООН — державам, которые уже 75 лет несут особую ответственность за международный мир и безопасность, за сохранение основ международного права», — цитирует Путина ТАСС.

Цель саммита, по словам Путина, — «подтвердить ключевые принципы поведения в международных делах, выработать пути эффективного решения острейших проблем современности».
«Первоочередной вопрос»: Путин заговорил о СНВ-III в ООН
Президент России напомнил о важности соблюдения зафиксированных в Уставе ООН принципов международного права.

«Только так мы будем способны выполнять высокую миссию нашей Организации и обеспечить достойную жизнь для нынешнего и будущих поколений», — добавил Владимир Путин.

Как сообщал «Рамблер», в ходе выступления на Генассамблее ООН Путин назвал первоочередной задачей продление Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-III).
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Политика , Видео , Владимир Путин , Генассамблея ООН , Совбез ООН , ООН , ИТАР-ТАСС
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