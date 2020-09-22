«Первоочередной вопрос»: Путин заговорил о СНВ-III в ООН 

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«Первоочередной вопрос, который надо решить оперативно — продление договора СНВ, который истекает в феврале 2021 года», — заявил российский лидер, его слова приводит ТАСС.

Путин также призвал объединить усилия стран в сфере контроля над вооружениями и выйти на комплексные договоренности в сфере международной безопасности.

Кроме того, российский президент призвал заключить международный договор о запрете на размещение оружия в космосе.

«Россия выступает за заключение юридически обязывающего соглашения всех космических держав о запрете на милитаризацию космоса», — заявил Путин.

Как сообщал «Рамблер», срок действия СНВ-III истекает в 2021 году. Это единственное действующее соглашение России и США об ограничении вооружений.