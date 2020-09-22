«Первоочередной вопрос»: Путин заговорил о СНВ-III в ООН 

Президент России Владимир Путин назвал продление Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-III) первоочередной задачей. Об этом он заявил в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН.
«Первоочередной вопрос, который надо решить оперативно — продление договора СНВ, который истекает в феврале 2021 года», — заявил российский лидер, его слова приводит ТАСС.
Путин также призвал объединить усилия стран в сфере контроля над вооружениями и выйти на комплексные договоренности в сфере международной безопасности.
Кроме того, российский президент призвал заключить международный договор о запрете на размещение оружия в космосе.
«Россия выступает за заключение юридически обязывающего соглашения всех космических держав о запрете на милитаризацию космоса», — заявил Путин.
Как сообщал «Рамблер», срок действия СНВ-III истекает в 2021 году. Это единственное действующее соглашение России и США об ограничении вооружений.