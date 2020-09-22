Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Первоочередной вопрос»: Путин заговорил о СНВ-III в ООН 

Вероника Полынина 46 минут назад
Президент России Владимир Путин назвал продление Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-III) первоочередной задачей. Об этом он заявил в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН.

«Первоочередной вопрос, который надо решить оперативно — продление договора СНВ, который истекает в феврале 2021 года», — заявил российский лидер, его слова приводит ТАСС.

Путин также призвал объединить усилия стран в сфере контроля над вооружениями и выйти на комплексные договоренности в сфере международной безопасности.
Трамп "забыл" о России в ООН
Кроме того, российский президент призвал заключить международный договор о запрете на размещение оружия в космосе.

«Россия выступает за заключение юридически обязывающего соглашения всех космических держав о запрете на милитаризацию космоса», — заявил Путин.

Как сообщал «Рамблер», срок действия СНВ-III истекает в 2021 году. Это единственное действующее соглашение России и США об ограничении вооружений.
Комментарии 169
Политика , Видео , Владимир Путин , Генассамблея ООН , ООН , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремов получил шанс на условный срок
Ефремов получил шанс на условный срок
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
Швеция раскрыла результаты проб Навального
Швеция раскрыла результаты проб Навального
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Видео
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
00:47
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
00:06
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
Уничтожение Су-22 попало на видео
00:15
Уничтожение Су-22 попало на видео
Армия
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
00:13
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
00:06
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
00:36
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
Политика
Путин изменит процедуру формирования правительства
Путин изменит процедуру формирования правительства
Политика
Украина дала совет России по Крыму
00:58
Украина дала совет России по Крыму
В мире Конфликты
В России испытали первый беспилотный тяжелый самолет
00:34
В России испытали первый беспилотный тяжелый самолет
Армия
«Первоочередной вопрос»: Путин заговорил о СНВ-III в ООН
18:43
«Первоочередной вопрос»: Путин заговорил о СНВ-III в ООН
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение