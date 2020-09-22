Президент России Владимир Путин назвал рецепт восстановления мировой экономики. По его словам, для этого необходимо расчистить ее от санкций. Такое мнение он высказал на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН . Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По словам главы государства, отмена нелегитимных ограничений могло бы также стать хорошим подспорьем для сокращения безработицы.

Путин обратил внимание на оценки экспертов, согласно которым полное или частичное сокращение занятости в мире во втором квартале 2020 года эквивалентно потере 400 миллионов рабочих мест.

«Нужно сделать все, чтобы такая безработица не стала застойной, чтобы люди вернулись к работе, могли обеспечивать свои семьи, а не оказались в тисках бедности, без перспектив в жизни», — сказал он.

Он назвал миссией современной политики прокладывать дорогу торговле, совместным проектам и честной конкуренции. Она не должна связывать руки бизнесу и деловой инициативе, сказал Путин.