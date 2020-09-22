Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Путин назвал рецепт восстановления мировой экономики 

Lenta.ru 1 час назад
Путин назвал рецепт восстановления мировой экономики
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин назвал рецепт восстановления мировой экономики. По его словам, для этого необходимо расчистить ее от санкций. Такое мнение он высказал на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
По словам главы государства, отмена нелегитимных ограничений могло бы также стать хорошим подспорьем для сокращения безработицы.
Путин обратил внимание на оценки экспертов, согласно которым полное или частичное сокращение занятости в мире во втором квартале 2020 года эквивалентно потере 400 миллионов рабочих мест.

«Нужно сделать все, чтобы такая безработица не стала застойной, чтобы люди вернулись к работе, могли обеспечивать свои семьи, а не оказались в тисках бедности, без перспектив в жизни», — сказал он.

Он назвал миссией современной политики прокладывать дорогу торговле, совместным проектам и честной конкуренции. Она не должна связывать руки бизнесу и деловой инициативе, сказал Путин.
Видео дня. Водянова и Агаларов: кто из звезд тайно обручился
Последние новости
Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным В Тверской области разбился истребитель Су-30 В Тверской области разбился истребитель Су-30 В США призвали подготовиться к «кошмарному сценарию» Трампа В США призвали подготовиться к «кошмарному сценарию» Трампа
Комментарии 3
Политика , Владимир Путин , Генассамблея ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремов получил шанс на условный срок
Ефремов получил шанс на условный срок
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
Швеция раскрыла результаты проб Навального
Швеция раскрыла результаты проб Навального
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Видео
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
00:47
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
00:06
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
Уничтожение Су-22 попало на видео
00:15
Уничтожение Су-22 попало на видео
Армия
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
00:13
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
00:06
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
00:36
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
Политика
Путин изменит процедуру формирования правительства
Путин изменит процедуру формирования правительства
Политика Другое
Украина дала совет России по Крыму
00:58
Украина дала совет России по Крыму
В мире Конфликты
В России испытали первый беспилотный тяжелый самолет
00:34
В России испытали первый беспилотный тяжелый самолет
Армия
«Первоочередной вопрос»: Путин заговорил о СНВ-III в ООН
18:43
«Первоочередной вопрос»: Путин заговорил о СНВ-III в ООН
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение