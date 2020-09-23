«Света 3%»: почему Белоруссия – не Украина № 2

Некогда, во времена Майдана украинский писатель-матерщинник Лесь Подеревьянский задался вопросом – а сколько людей должно выйти на Майдан, чтобы «диктатор» убоялся и сбежал? Пришёл к выводу, что «до ...». На этом трипольская научная мысль остановилась: «до ...» слишком субъективное понятие – кому-то миллиона мало, кому-то и двух человек много

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И вот шесть лет спустя мы наткнулись на сайте ВВС на статью Дэвида Эдмондса , которая так и называется — «Сколько человек нужно, чтобы сместить политического лидера?». Разумеется, интерес тут не академический, а чисто практический — британцам, в отличие от европейцев, очень интересно понять, почему массовый протест до сих пор не привёл к краху белорусской государственности и превращению страны в Украину 2.

Автор, ссылаясь на гарвардского политолога Эрика Ченовета, указывает, что «3,5% населения почти всегда добьются успеха» (ключевое слово «почти» — не всегда). Исследование подаётся как беспристрастный анализ результатов последних майданов, но полагаем, что интерес исследователя был практический, потому что заказчикам майданов тоже важно знать, почему одни получаются, а другие — нет. Более того, есть косвенные признаки, позволяющие нам считать, что 3,5% — результат разработок служб психологической войны, а Ченовета (так же как до этого Джин Шарп) — просто псевдоним для легализации этой разработки, потребовавшаяся с какими-то внутренними или внешними целями.

При этом Эдмондс палит всю контору, причём три раза (может и больше, но мы насчитали только три раза).

Во-первых, стало понятно, почему организаторы майданов так озабочены количеством участников мероприятий. Просто им нужно отчитаться перед заказчиком, но так, чтобы себя не подставить.

Вот, например, Майдан-2014. 3,5% тогдашнего населения страны — это что-то около 1,5 млн человек (если считать только избирателей — то около миллиона, но мы знаем, что при организации майданов активно привлекаются дети). Если сказать, сколько вышло на самом деле, у заказчика возникнет вопрос — зачем мы вас, дармоедов, кормим? Если сказать, что вышло 1,5 млн, то у заказчика встанет вопрос — а где тушка диктатора?

Потому рапортуют, что на площади номинальной вместимостью 30 тыс. человек прямо сейчас лежит в несколько слоёв миллион протестующих. Этого явно меньше нужного для достижения немедленного эффекта, но победа близка — надо только денег вложить

Почему заказчик верит в эту чушь? Потому что «заказчик» — сложная многоуровневая система. На уровне получения информации в то, о чём отчитывается исполнитель, не верят, но интерес этого уровня мало чем отличается от интереса исполнителей — основной распил грантов происходит ещё в США или в Европе. На уровне же принятия решений не всегда точно знают, что такое эта ваша «юкрейн» (хотя бывают исключения — Байден, например, не только знает, но даже не стеснялся засовывать ручки в карманы украинских рабочих и селян).

Во-вторых, специально для самых недалёких, которые ещё не поняли, авторитетное британское издание повторяет: майдан — не голос большинства, а диктатура меньшинства. Причём размер этого меньшинства — чуть выше статистической погрешности.

В-третьих, совершенно случайно досталось на орехи госпоже Тихановской.

Мы-то только подозревали, что она не пользуется поддержкой большинства, но вынуждены были опираться на данные белорусского ЦИК , которым мы, откровенно говоря, не совсем доверяем.