Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Кадыров сделает прививку от коронавируса 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
Кадыров сделает прививку от коронавируса
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полностью доверяет российской вакцине от коронавируса и намерен сделать прививку.

"Доверие на 100% есть, сейчас разрабатывается методика, как развозить по регионам. Я думаю, что в ближайшем будущем мы начнем (вакцинацию)… У нас есть люди в возрасте, люди с разными заболеваниями, которым вредит COVID, мы первыми их будем вакцинировать. Потом, конечно, сам должен, обязан, нам религия даже говорит — оберегайте свое здоровье", — заявил Кадыров журналистам, отвечая на вопрос о доверии новой вакцине.

Он подчеркнул, что разработка российской вакцины от коронавируса — это " большой успех, прорыв для нашего государства, специалистов".

"Америка собрала большие деньги, чтобы первыми выпустить вакцину, но у них не получилось", — добавил глава Чечни.

Кадыров напомнил, что министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов еще месяц назад одним из первых испытал действие новой вакцины на себе, и "у него появились антитела".
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".
Последние новости
Доказательство, что провокацию с Навальным готовили заранее Доказательство, что провокацию с Навальным готовили заранее "Я отсюда не выйду": она чувствовала, что умирает, но врачи молча уходили "Я отсюда не выйду": она чувствовала, что умирает, но врачи молча уходили Раскрыты обстоятельства смерти ведущего "Столото Раскрыты обстоятельства смерти ведущего "Столото
Комментарии
Политика , Рамзан Кадыров , Эльхан Сулейманов , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Попа похожа на табуретку»: что случилось с Ивлеевой
«Попа похожа на табуретку»: что случилось с Ивлеевой
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Сестра Борисова опровергла слухи об его смерти
Сестра Борисова опровергла слухи об его смерти
Лавров раскрыл предложение США по Крыму
Лавров раскрыл предложение США по Крыму
Видео
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
00:47
Рыбы поиграли в футбол и попали на видео
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
00:06
Попытка прорубить дыру в несущей стене здания попала на видео
Уничтожение Су-22 попало на видео
00:15
Уничтожение Су-22 попало на видео
Армия
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
00:13
Трюк с пачкой чипсов попал на видео
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
00:06
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
00:36
Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США
Политика
«Куда же деваться?»: мать Захарова рассказала правду
01:48
«Куда же деваться?»: мать Захарова рассказала правду
Происшествия
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
01:23
Основателя «секты Виссариона» задержали в «Городе Солнца»
Происшествия
Опубликован сценарий распространения коронавируса
00:57
Опубликован сценарий распространения коронавируса
Наука и техника
Рухнувший под Тверью Су-30 пропал
01:08
Рухнувший под Тверью Су-30 пропал
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение