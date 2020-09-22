Кадыров сделает прививку от коронавируса 

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полностью доверяет российской вакцине от коронавируса и намерен сделать прививку.
"Доверие на 100% есть, сейчас разрабатывается методика, как развозить по регионам. Я думаю, что в ближайшем будущем мы начнем (вакцинацию)… У нас есть люди в возрасте, люди с разными заболеваниями, которым вредит COVID, мы первыми их будем вакцинировать. Потом, конечно, сам должен, обязан, нам религия даже говорит — оберегайте свое здоровье", — заявил Кадыров журналистам, отвечая на вопрос о доверии новой вакцине.
Он подчеркнул, что разработка российской вакцины от коронавируса — это " большой успех, прорыв для нашего государства, специалистов".
"Америка собрала большие деньги, чтобы первыми выпустить вакцину, но у них не получилось", — добавил глава Чечни.
Кадыров напомнил, что министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов еще месяц назад одним из первых испытал действие новой вакцины на себе, и "у него появились антитела".
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".