Кадыров сделает прививку от коронавируса 

"Доверие на 100% есть, сейчас разрабатывается методика, как развозить по регионам. Я думаю, что в ближайшем будущем мы начнем (вакцинацию)… У нас есть люди в возрасте, люди с разными заболеваниями, которым вредит COVID, мы первыми их будем вакцинировать. Потом, конечно, сам должен, обязан, нам религия даже говорит — оберегайте свое здоровье", — заявил Кадыров журналистам, отвечая на вопрос о доверии новой вакцине.