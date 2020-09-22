Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина 

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Карелина Александра Александровича, избранного по Искитимскому одномандатному избирательному округу №137 (Новосибирская область), 15 сентября 2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его депутатом Законодательного собрания Новосибирской области", — отмечается в проекте постановления.

Ранее "Единая Россия" рекомендовала Законодательному собранию Новосибирской области делегировать Карелина в Совет Федерации

Карелин занимал пост депутата Госдумы с 1999 года. Трехкратный победитель Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР и России. В Госдуме Карелин входил в состав комитета по энергетике, а также занимал пост замглавы комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.