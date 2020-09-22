Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что ситуацию с Алексеем Навальным раскручивают западные спецслужбы. Мишенью этого дела, по его словам, является проект газопровода «Северный поток — 2». Попытки закрыть проект, «наказывая Россию за Навального», представляют собой пример недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа, добавил он.

Западные страны активно «раскручивают» дело Алексея Навального, чтобы навредить строительству газопровода «Северный поток — 2», заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Его слова передает ТАСС.

«СВР России фиксирует высокую активность некоторых западных стран по раскручиванию так называемого дела Навального», — заявил он.

По словам Нарышкина, одной из главных мишеней этой «кампании» стал газопровод «Северный поток — 2». Этот маршрут пытаются заблокировать «под видом наказания России», что является характерным примером «грязной» конкуренции за европейский газовый рынок.

«Вашингтону крайне важно добиться закрытия этого проекта, который ставит под вопрос планы Белого дома по наращиванию поставок американского СПГ в Европу», — добавил директор СВР.

Дональда Трампа к Литвы, Латвии, Эстонии и Он также заявил, что призывы президента США Германии выйти из проекта СП-2 «показательны». «В этих условиях неудивительно, что наиболее одиозным нападкам проект подвергается со стороны Польши Украины , которые из кожи лезут, стремясь продемонстрировать Вашингтону свою полезность», — подчеркнул Нарышкин.

По его словам, западные страны ведут себя нелогично, увязывая получение Россией доходов от сотрудничества с Европой в сфере энергетики с «созданием угроз евробезопасности».

«С таким же успехом можно было бы утверждать, что экспортная выручка США используется для подавления протестов в Портленде, а продажи французских вин и устриц способствуют систематическому избиению «желтых жилетов», — добавил он.

Отказ от СП-2 существенно сузит ресурсную базу для перезапуска европейской экономики, а в условиях вызванного коронавирусом кризиса обострится проблема с нехваткой рабочих мест, резюмировал глава СВР. Наконец, он выразил надежду, что в ЕС возобладает здравый смысл — особенно в преддверии зимы.

«Зиму обещают холодную, и газа потребуется много», — напомнил Нарышкин.

Напомним, 15 сентября директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Алексей Навальный из России вылетел без отравляющих веществ в организме. «Факт состоит в том, что на момент, когда Алексей Навальный вылетал с территории России, в его организме каких-либо токсичных отправляющих веществ не содержалось. В этой связи у нас, конечно, много вопросов к немецкой стороне», — подчеркнул он.

По его словам, в омской клинике, куда был доставлен Навальный, российские врачи спасли ему жизнь, проведя глубочайший комплекс исследований и экспертиз на современном оборудовании и по «самым жестким» медицинским протоколам. Каких-либо признаков наличия в организме пациента ядов и отравляющих веществ найдено не было, уточнил Нарышкин.

Он также напомнил, что Россия уничтожила все запасы «Новичка», которые оставались в ее распоряжении с момента распада СССР. Уничтожение отравляющего вещества производилось в соответствии с международными стандартами ОЗХО

«Говорить о том, что на территории России имеется или производство, или старые запасы боевых отравляющих веществ, — это, конечно, дезинформация», — добавил глава СВР.

Российская Генпрокуратура имеет «очень много» вопросов к немецкой стороне, при этом надзорный орган уже дважды запрашивал у Берлина помощь в проверке инцидента с Навальным, однако ответа не получил. Напомним, омские медики считают, что у Навального «нарушился углеводный обмен». Когда блогера госпитализировали в Германии, то спустя полторы недели в лаборатории бундесвера заявили, что в его организме нашли боевое фосфороорганическое вещество группы «Новичок».

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Москва должна дать «разъяснения» по ситуации с Алексеем Навальным. Он также пригрозил РФ «реакцией», если Москва откажется отвечать. Маас добавил, что если власти России не имеют отношения к «новичку», то они должны быть заинтересованы в доказательстве своей непричастности на основе фактов.